MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gülcemal'in Deva'sı Melis Sezen'in annesini görenler çok şaşırdı! Herkes aynı şeyi söyledi: ''Ablası sanki''

Gülcemal'in Deva'sı Melis Sezen'in annesini görenler çok şaşırdı! Herkes aynı şeyi söyledi: ''Ablası sanki''

28.07.2023 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadakatsiz dizisi ile büyük bir çıkış yakalayan Melis Sezen son olarak başrolünü Murat Ünalmış'la paylaştığı Gülcemal dizisinde Deva karakterine hayat vermişti. Sosyal medya paylaşımları ve iddialı tarzıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu şimdi de annesiyle olan benzerliğiyle dikkat çekti. Sezen'in annesini görenler çok şaşırdı.

Gülcemal'in Deva'sı Melis Sezen'in annesini görenler çok şaşırdı! Herkes aynı şeyi söyledi: ''Ablası sanki''

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Sadakatsiz dizisiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Melis Sezen son olarak Gülcemal dizisiyle izleyicisinin karşısına çıktı. Başrolünü Murat Ünalmış ile paylaştığı dizide Deva karakterine hayat verdi.

Güzelliği ve oyunculuğuyla herkesi kendine hayran bırakan Melis Sezen'in annesi Nursel Sezen'i görenler çok şaşırdı.

Melis Sezen 7

Anne kızın fotoğrafına sosyal medyada; 'Ablası sanki', 'Çok benziyorlar', 'Güzelliği anneden' gibi yorumlar yapıldı.

melis sezen ve annesi

Melis Sezen 2 Ocak 1997 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlk olarak Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde rol alan Sezen, ardından Siyah İnci dizisinde oynadı.

Melis Sezen 1

İlk başrol oyunculuğunu Leke dizisinde üstlendi. Ardından Sevgili Geçmiş dizisinde de başrolü üstlendi. Sezen, dizi projeleriyle birlikte sinema filmlerinde de yer aldı.

Melis Sezen 2

2018 yılında gösterime giren Bizim İçin Şampiyon ilk sinema oyunculuğu oldu. Aynı yıl içerisinde Tilki Yuvası ve Dünya Hali gibi filmlerde oynadı.

Melis Sezen 3

2019 yılında Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmenliğini yaptığı Mucize 2: Aşk filminde rol aldı.

Melis Sezen 5

2020 yılında TRT 1'de yayımlanan Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinde başrol karakter olan "Nazan" karakterine hayat verdi.

Melis Sezen 4

Melis Sezen, Sadakatsiz dizisindeki "Derin" karakteriyle büyük bir çıkış yakaladı.

Melis Sezen 10

Melis Sezen 9

Melis Sezen 8

Melis Sezen 6

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yorumu sosyal medyayı salladı! "Yazıp durmayın"Yorumu sosyal medyayı salladı! "Yazıp durmayın"
Meğer sevgilisi varken... Şaşırtan iddialarMeğer sevgilisi varken... Şaşırtan iddialar
Karnı burnunda pozlarını paylaştı! Bebek göründü Karnı burnunda pozlarını paylaştı! Bebek göründü
Anahtar Kelimeler:
Melis Sezen sosyal medya Oyuncu nursel ünlü oyuncu karakteri

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Köpeğini gezdirirken dehşeti yaşadı! Üç kişi birden tecavüz etti...

Köpeğini gezdirirken dehşeti yaşadı! Üç kişi birden tecavüz etti...

Stanley, Adidas, Puma, Crocs... %50'ye varan indirimleri keşfedin

Stanley, Adidas, Puma, Crocs... %50'ye varan indirimleri keşfedin

Dumanlar her yeri sardı! Çocuğun çığlıkları sokağın sonuna ulaştı

Dumanlar her yeri sardı! Çocuğun çığlıkları sokağın sonuna ulaştı

Ukraynalı kadından İstanbullulara pankart

Ukraynalı kadından İstanbullulara pankart

Sağlık ve lezzet dolu yemeklerin sırrı onda! Ödüllü airfryerda indirim

Sağlık ve lezzet dolu yemeklerin sırrı onda! Ödüllü airfryerda indirim

Günün Videosu

'İçeride bir sürü adam köpükleniyor' Kocasının gittiği masaj salonunu bastı! Ortalığı birbirine kattı...
'İçeride bir sürü adam köpükleniyor' Kocasının gittiği masaj salonunu bastı! Ortalığı birbirine kattı...
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.