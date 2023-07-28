Gülcemal'in Deva'sı Melis Sezen'in annesini görenler çok şaşırdı! Herkes aynı şeyi söyledi: ''Ablası sanki''

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Sadakatsiz dizisiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Melis Sezen son olarak Gülcemal dizisiyle izleyicisinin karşısına çıktı. Başrolünü Murat Ünalmış ile paylaştığı dizide Deva karakterine hayat verdi.

Güzelliği ve oyunculuğuyla herkesi kendine hayran bırakan Melis Sezen'in annesi Nursel Sezen'i görenler çok şaşırdı.

Anne kızın fotoğrafına sosyal medyada; 'Ablası sanki', 'Çok benziyorlar', 'Güzelliği anneden' gibi yorumlar yapıldı.

Melis Sezen 2 Ocak 1997 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlk olarak Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde rol alan Sezen, ardından Siyah İnci dizisinde oynadı.

İlk başrol oyunculuğunu Leke dizisinde üstlendi. Ardından Sevgili Geçmiş dizisinde de başrolü üstlendi. Sezen, dizi projeleriyle birlikte sinema filmlerinde de yer aldı.

2018 yılında gösterime giren Bizim İçin Şampiyon ilk sinema oyunculuğu oldu. Aynı yıl içerisinde Tilki Yuvası ve Dünya Hali gibi filmlerde oynadı.

2019 yılında Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmenliğini yaptığı Mucize 2: Aşk filminde rol aldı.

2020 yılında TRT 1'de yayımlanan Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinde başrol karakter olan "Nazan" karakterine hayat verdi.

Melis Sezen, Sadakatsiz dizisindeki "Derin" karakteriyle büyük bir çıkış yakaladı.



