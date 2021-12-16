Gülçin Ergül'ün başına gelenlerden sonra Cemre Kemer'in paylaşımı tepki çekti!

Bir döneme damga vuran Hepsi grubunun üyelerinden olan Gülçin Ergül trafik kazası geçirmiş ve kazada sevgilisi hayatını kaybetmişti. Erdal Şeyda Lafçı'nın ölüm haberiyle yıkılan Ergül'ün ise sağlık durumu iyiye gidiyor.

Gülçin Ergül'ün bu kötü haberle yıkılmasının ardından gözler diğer grup üyelerine çevrildi ancak bir dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen ekipten kimse konuyla ilgili bir paylaşım yapmadı.

Cemre Kemer cenazeden sonraki gün yaptığı üst üste paylaşımlarla ise tepki gördü. Cemre Kemer gelin tepkiler üzerine bir paylaşımına ise şu yorumu bıraktı:

"Bazı konular hassastır, sosyal medyada değil gerçek hayatta paylaşmak gerekir."

ARALARI ESKİSİ GİBİ DEĞİL

Gülçin Ergül daha önce yaptığı bir açıklamada Kemer'le ilişkisi hakkında "Eskisi gibi o kadar yakın olmadığımız için nikaha davet etmemesinde bir anormallik yok. Kırgınlık yok, biz artık barıştık zaten" ifadesini kullanmıştı.



