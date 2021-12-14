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Gülçin Ergül'ün hayatını kaybeden sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı kimdir? Arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü

14.12.2021 01:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hepsi grubuyla üne kavuşan şarkıcı Gülçin Ergül, Susurluk yolunda trafik kazası geçirdi. Kazada sevgilisi iş insanı Erdal Şeyda Lafçı hayatını kaybederken, Ergül ise yaralandı. Ünlü şarkıcı Gülçin Ergül, 6 yıllık arkadaşı iş insanı Erdal Şeyda Lafçı ile aşk yaşadığını geçtiğimiz aylarda ilan etmişti. Mutlu bir birliktelik süren çift, sosyal medyadan da sık sık birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşıyordu.

Gülçin Ergül'ün hayatını kaybeden sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı kimdir? Arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü

Bir döneme damgasını vuran Hepsi grubu üyeleri arasında yer alan şarkıcı Gülçin Ergül, iş insanı sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'nın kullandığı otomobil ile Balıkesir Susurluk mevkisinde trafik kazası geçirdi. Kazada sürücü Lafçı kaza yerinde hayatını kaybetti, şarkıcı Ergül hafif yaralandı.

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6 YILLIK ARKADAŞLIKLARI AŞKA DÖNÜŞMÜŞTÜ

Şarkıcı Gülçin Ergül ile Erdal Şeyda Lafçı'nın arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü.

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36 yaşındaki şarkıcı, 6 yıllık arkadaşı iş insanı Erdal Şeyda Lafçı ile aşk yaşadığını, geçtiğimiz Mayıs ayında sosyal medya hesabının yaptığı paylaşımla ilan etmişti.

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Ergül daha sonra da sevgilisiyle çekilen karelerini Instagram hesabından paylaşmaya devam etmişti.

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Geçtiğimiz aylarda magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Ergül, özel hayatı hakkında "Her şey çok güzel gidiyor. Çok mutluyum" ifadelerini kullanmıştı.

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