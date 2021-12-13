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  4. Son dakika: Şarkıcı Gülçin Ergül trafik kazası geçirdi! Arkadaşı hayatını kaybetti

Son dakika: Şarkıcı Gülçin Ergül trafik kazası geçirdi! Arkadaşı hayatını kaybetti

13.12.2021 22:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre ünlü şarkıcı Gülçin Ergül Balıkesir'de trafik kazası geçirdi. Ergül yaralanarak hastaneye kaldırılırken yanında bulunan arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı hayatını kaybetti.

Son dakika: Şarkıcı Gülçin Ergül trafik kazası geçirdi! Arkadaşı hayatını kaybetti

Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında şarkıcı Gülçin Ergül yaralandı, araç sürücüsü arkadaşı hayatını kaybetti.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

İş insanı Erdal Şeyda Lafçı'nın kullandığı ve içinde bir dönemin popüler müzik grubu Hepsi'nin eski üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül'ün bulunduğu otomobil, İzmir-İstanbul otoyolu Susurluk mevkisinde aynı yöne giden Cengiz Y. idaresindeki tırın dorsesine çarptı.

Kazanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki korkuluklara çarparak durabildi.

Sürücü Lafçı kaza yerinde hayatını kaybetti, şarkıcı Ergül hafif yaralandı.

Gülçin Ergül, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Balıkesir
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