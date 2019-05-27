MAGAZİN

Güldür Güldür'e damga vuran sahne! Övgüleri topladılar

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.05.2019 13:44 | Son Güncelleme

Güldür Güldür ekibi, bu sefer de kadına taciz ve şiddeti konu aldı. Yayınlanan skece sosyal medyadan destek mesajları yağdı.

Show TV ekranlarının sevilen programı Güldür Güldür'de yayınlanan bir skeç, sosyal medyada alkış topladı.

KADINA TACİZ VE ŞİDDETE GÖNDERME YAPTI

Özellikle ünlüler arasında son dönemin popüler bebek etkinliklerinden olan Baby Shower'ı ti ye alan Güldür Güldür ekibi geride bıraktığımız gün yayınlanan bölümünde yaptığı gönderme ile yine haftaya damga vurdu. Son zamanlarda kadına taciz ve şiddet vakalarındaki artışları ve bu saldırıların mahkemede adeta cezasız kalmasını eleştiren ekip üyeleri yer aldıkları skecin içerisindeki şarkı ile göndermede bulundu. Programdaki skeç izleyiciler tarafından büyük bir alkış aldı.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Skeci izleyenler sosyal medya hesaplarından yorum yağdırdı.

İşte o yorumlardan bazıları...

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Anahtar Kelimeler:
Güldür Güldür kadına şiddet taciz

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Buraya bile kadına tahammülü olmayan birkaç tane sığır düşer biraz sonra.
harikasınız çok değerlisiniz ayakta alkışladım...
mükemmelsiniz türkiye de teksiniz güldür güldür show seviyeli izlerken eğlendiren ve eğlenriken düşündüren süper bir program seni seviypruz güldür güldür
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