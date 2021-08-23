Güldür Güldür Show'a sürpriz transfer! Ayça Damgacı da kadroya katıldı

Show TV'nin sevilen programı Güldür Güldür Show’un yeni sezonu için geri sayım başladı. Çekimlere başlamak için gün sayan ekip, yeni oyuncu kadrosu ile de dikkat çekiyor. Sezonun açıklanan sürpriz isimlerinden biri de Ayça Damgacı oldu.

Güldür Güldür'e katılan diğer isim ise Toygan Avanoğlu oldu. Avanoğlu geçtiğimiz sezon konuk oyuncu olarak katıldığı bölümle dikkat çekmişti.

Güldür Güldür ekibi eylül ayında başlayacak yeni yayın dönemi için 08 Eylül Çarşamba yeniden seyircili çekimlere başlıyor.

