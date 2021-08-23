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Güldür Güldür Show'a sürpriz transfer! Ayça Damgacı da kadroya katıldı

23.08.2021 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin fenomen eğlenci programı Güldür Güldür Show'un yeni sezon hazırlıklarına başlandı. Programa veda eden Ecem Erkek ve Murat Akkoyunlu'nun yerine, Ayça Damgacı ve Toygan Avanoğlu kadroya katıldı.

Güldür Güldür Show'a sürpriz transfer! Ayça Damgacı da kadroya katıldı

Show TV'nin sevilen programı Güldür Güldür Show’un yeni sezonu için geri sayım başladı. Çekimlere başlamak için gün sayan ekip, yeni oyuncu kadrosu ile de dikkat çekiyor. Sezonun açıklanan sürpriz isimlerinden biri de Ayça Damgacı oldu.

ayça damgacı

Güldür Güldür'e katılan diğer isim ise Toygan Avanoğlu oldu. Avanoğlu geçtiğimiz sezon konuk oyuncu olarak katıldığı bölümle dikkat çekmişti.

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Güldür Güldür ekibi eylül ayında başlayacak yeni yayın dönemi için 08 Eylül Çarşamba yeniden seyircili çekimlere başlıyor.

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