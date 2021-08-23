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Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu öğretmen eşiyle aşk pozunu paylaştı

23.08.2021 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Güldür Güldür'deki performansıyla adından söz ettiren Onur Buldu'nun özel hayatı da merak konusu oluyor. Başarılı oyuncunun güzeller güzeli öğretmen eşiyle yaptığı paylaşıma beğeni yağdı.

Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu öğretmen eşiyle aşk pozunu paylaştı

Bilal karakteri ile Güldür Güldür programında öne çıkan Onur Buldu'nun eşi de merak ediliyor. Gözlerden uzak bir evlilik yapan Onur Buldu zaman zaman öğretmen eşiyle paylaşım yapıyor.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Onur Buldu eşi Duygu Koz'la birlikte aşk pozunu paylaşarak dikkat çekti.

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Onur Buldu ve eşi Duygu Koz'un paylaşımına yorum rol arkadaşı Uğur Bilgin'den geldi. Uğur Bilgin, çiftin fotoğrafına ''tablo mübarek'' yorumunu yaptı.

Ekran Alıntısı

Onur Buldu'nun eşiyle pozuna beğeni yağdı.

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PARTNER"Konuşursam ayıp olur!""Konuşursam ayıp olur!"
Türkiye'den vazgeçemiyor! Bu defa...Türkiye'den vazgeçemiyor! Bu defa...
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Güldür Güldür Onur Buldu
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