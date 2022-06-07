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Güldür Güldür Show'da çok konuşulacak 6'lı masa skeci! Muhalefet liderlerini taklit ettiler

07.06.2022 22:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin sevilen programı Güldür Güldür Show'dan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati skecinden sonra şimdi de 6'lı masa skeci geldi. Güldür Güldür'ün yeni bölümüne 6 muhalefet partisinin liderlerinin taklitleri damga vuracak.

Show TV'de 9 sezondur ekranlarda olan Güldür Güldür Show'un yeni bölümü yine çok konuşulacak. Son dönemde gündeme dair göndermeleriyle dikkat çeken programda geçtiğimiz haftalardaki Bakan Nebati skeci büyük beğeni toplamıştı.

Güldür Güldür Show’un 11 Haziran’da ekrana gelecek yeni bölümünün fragmanında 6’lı masa skecinden görüntülere yer verildi.

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Programın yeni bölümünde sevilen oyuncular, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı taklit edecek.

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