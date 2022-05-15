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Güldür Güldür'ün Bakan Nureddin Nebati skeci gündemde! Bakan Nebati'den bomba karar!

15.05.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güldür Güldür geçen hafta yayınlanmayan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati skeci yayınlandı. Gündeme bomba gibi düşen ve Twitter'da en çok konuşulan konular arasında olan skeç sonrası Bakan Nebati bir paylaşım yaptı. Bakan Nureddin Nebati, Güldür Güldür kararı sonrası gündem oldu.

Güldür Güldür'ün Bakan Nureddin Nebati skeci gündemde! Bakan Nebati'den bomba karar!

Güldür Güldür Show'un merakla beklenen ve sansürlendiği iddia edilen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati skeci sonunda yayınlandı. Twitter'da yayınlandığı andan itibaren konuşulan Bakan Nebati skeci sonrası Nureddin Nebati bir paylaşım yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabı Twitter'dan, skece yanıt vererek, "Keyifle izledim, güldüm ve eğlendim ama gözlerimdeki ışıltıyı göremedim" ifadelerini kullandı.

Güldür Güldür'ün merakla beklenen skeci izleyiciyle buluştu! Bakan Nebati sosyal medyadan yanıt verdiGüldür Güldür'ün merakla beklenen skeci izleyiciyle buluştu! Bakan Nebati sosyal medyadan yanıt verdi

Hakkındaki skeci paylaşan Bakan Nureddin Nebati'ye Güldür Güldür'den "Mizaha yaklaşımınız ve paylaşımınız için teşekkür ederiz. Bir sonraki skece bekleriz" diyerek davet geldi.

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Bunun üzerine Bakan Nebati teklifi kabul ederek "Elbette, memnuniyetle. İlk fırsatta geleceğim inşallah" dedi.

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