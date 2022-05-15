Güldür Güldür'ün Bakan Nureddin Nebati skeci gündemde! Bakan Nebati'den bomba karar!

Güldür Güldür Show'un merakla beklenen ve sansürlendiği iddia edilen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati skeci sonunda yayınlandı. Twitter'da yayınlandığı andan itibaren konuşulan Bakan Nebati skeci sonrası Nureddin Nebati bir paylaşım yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabı Twitter'dan, skece yanıt vererek, "Keyifle izledim, güldüm ve eğlendim ama gözlerimdeki ışıltıyı göremedim" ifadelerini kullandı.

Hakkındaki skeci paylaşan Bakan Nureddin Nebati'ye Güldür Güldür'den "Mizaha yaklaşımınız ve paylaşımınız için teşekkür ederiz. Bir sonraki skece bekleriz" diyerek davet geldi.

Bunun üzerine Bakan Nebati teklifi kabul ederek "Elbette, memnuniyetle. İlk fırsatta geleceğim inşallah" dedi.

