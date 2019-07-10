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Güldür Güldür Show'dan üzen haber! Sezon finali ne zaman?

DİZİ HABERLERİ  | 10.07.2019 09:22 | Son Güncelleme

Kendisine özgü mizah anlayışı ile seyircilerine kahkaha tufanı yaşatan Güldür Güldür Show ile karar verildi. Güldür Güldür ile ilgili üzen haberi resmen duyurdular.

Güldür Güldür Show'dan üzen haber! Sezon finali ne zaman?

Ekranların en uzun soluklu, en keyifli yapımlarından biri olan Güldür Güldür Show her bölümü ile izleyiciyi kahkahaya boğdu. Neredeyse her skeç sosyal medyada büyük yer buldu binlerce kez izlendi.

Usta oyuncu kadrosunun yanı sıra yeni ve genç isimlerin de yıldızını parlayan Güldür Güldür'den gelen üzen haberi kanal duyurdu.

Ekran başındakileri kahkahaya boğan skeçleri ile kanalın da reyting listelerinde yüzünü güldüren eğlence programı 13 Temmuz cumertesi akşamı sezon finali ile son kez Show TV ekranlarında olacak.

GÜLDÜR GÜLDÜR HANGİ KANALDA?

Sevilen programın yeni sezonda ne zaman ve hangi kanalda olacağı ise henüz netleşmedi.

Güldür Güldür'ün yeni sezonun 2020'nin Ocak ayından sonra başlayacağı ise medya kulislerinden gelen haberler arasında.

Yapımcılığını BKM’in üstlendiği Güldür Güldür Show’un oyuncu kadrosunda ; Açelya Topaloğlu, Ali Sunal, Alper Kul, Aycan Koptur, Aziz Aslan, Berkay Tulumbacı, Burak Topaloğlu, Doğa Rutkay, Ecem Erkek, Emre Altuğ, Evrim Akın, Mahir İpek, Meltem Yılmazkaya, Onur Atilla, Onur Buldu, Özgün Aydın, Simge Günsan, Sinan Çalışkanoğlu, Uğur Bilgin, Ünal Yeter gibi birbirinden yetenekli isimler yer alıyor.

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