Güldür Güldür Show son bölüme Masumlar Apartmanı skeci damga vurdu! Doğa Rutkay Safiye oldu!

Show TV'de yayınlanan eğlence programı Güldür Güldür Show’un 8 Aralık Salı ekrana gelen son bölümündeki Masumlar Apartmanı skeci izleyenleri kahkahaya boğdu.
Gündemin farklı konularını kendi mizahi üsluplarıyla yorumlayan ekip, bu sefer dizi dünyasını ele aldı. Güldür Güldür'deki Malumlar Apartmanı isimli skeçte TRT 1 dizisi Masumlar Apartmanı'na gönderme yapıldı.
Doğa Rutkay, Mahir İpek, Onur Buldu Uğur Bilgin, Meltem Yılmazkaya ve Aziz Aslan'ın yer aldığı Malumlar Apartmanı adlı skeç kısa zamanda sosyal medyada büyük beğeni topladı.
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