MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Güldür Güldür Show son bölüme Masumlar Apartmanı skeci damga vurdu! Doğa Rutkay Safiye oldu!

Güldür Güldür Show son bölüme Masumlar Apartmanı skeci damga vurdu! Doğa Rutkay Safiye oldu!

09.12.2020 01:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'de ekrana gelen Güldür Güldür Show'un son bölümünde Masumlar Apartmanı skeci izleyenlere keyifli anlar yaşattı. TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür'de Malumlar Apartmanı olarak adlandırıldı. Güldür Güldür'deki skeçte Doğa Rutkay Safiye olurken, Gülben'i ise Meltem Yılmazkaya canlandırdı.

Show TV'de yayınlanan eğlence programı Güldür Güldür Show’un 8 Aralık Salı ekrana gelen son bölümündeki Masumlar Apartmanı skeci izleyenleri kahkahaya boğdu.

Güldür Güldür Show (8)

Gündemin farklı konularını kendi mizahi üsluplarıyla yorumlayan ekip, bu sefer dizi dünyasını ele aldı. Güldür Güldür'deki Malumlar Apartmanı isimli skeçte TRT 1 dizisi Masumlar Apartmanı'na gönderme yapıldı.

doğa rutkay-onur buldu-aziz aslan-uğur bilgin

Doğa Rutkay, Mahir İpek, Onur Buldu Uğur Bilgin, Meltem Yılmazkaya ve Aziz Aslan'ın yer aldığı Malumlar Apartmanı adlı skeç kısa zamanda sosyal medyada büyük beğeni topladı.

guldur2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlk toplu aşılama bugün İngiltere'de başlıyorİlk toplu aşılama bugün İngiltere'de başlıyor
Arıza dizisi 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kaçırılan Ali Rıza işkenceye uğruyor!Arıza dizisi 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kaçırılan Ali Rıza işkenceye uğruyor!
22 Ekim Perşembe günü kanallarda ne var?22 Ekim Perşembe günü kanallarda ne var?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca paylaştı: İşte 8 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 8 Aralık koronavirüs tablosu

Polisler Vali'ye böyle yakalandı! Önce ceza yazdırdı sonra da...

Polisler Vali'ye böyle yakalandı! Önce ceza yazdırdı sonra da...

Belediye Başkanı açıkladı: Doluluk oranı yüzde 95'e çıktı

Belediye Başkanı açıkladı: Doluluk oranı yüzde 95'e çıktı

Bakan Selçuk duyurdu! SED ödemeleri bugün başladı

Bakan Selçuk duyurdu! SED ödemeleri bugün başladı

'Çin aşısının etkisini tespit etmek mümkün değil'

'Çin aşısının etkisini tespit etmek mümkün değil'

Faizler sıfıra indirildi!

Faizler sıfıra indirildi!

İlginizi Çekebilir

Taytlı pozu olay oldu! 'Ayrılık yaradı'

Taytlı pozu olay oldu! 'Ayrılık yaradı'

Diskalifiye edilen Uğur'un yeni adresi belli oldu!

Diskalifiye edilen Uğur'un yeni adresi belli oldu!

Tartışma yaratan yemek pozu! 'İçki nerede?'

Tartışma yaratan yemek pozu! 'İçki nerede?'

Ceketini açıp göğüslerini gösterdi! Sanal seks itirafıyla olay oldu

Ceketini açıp göğüslerini gösterdi! Sanal seks itirafıyla olay oldu

Yeniden gündemde! Askerdeyken terk edince...

Yeniden gündemde! Askerdeyken terk edince...

'Belki seksi bir gecelik giyip Tamer'le öpüşmedim ama...'

'Belki seksi bir gecelik giyip Tamer'le öpüşmedim ama...'

Diğer Haberler

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 175. son bölümde şok final! EDHO'da Alpaslan Yavuz'u öldürecek mi?

EDHO'da Alpaslan'dan intikam saldırısı!

Masumlar Apartmanı 13. son bölümde şaşırtan final sahnesi! Gülben, ablası Safiye'nin eski sevgilisi Naci'ye aşık oldu!

Masumlar Apartmanı'nda Gülben'in yeni aşkı herkesi şaşırttı!

Arıza dizisi 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kaçırılan Ali Rıza işkenceye uğruyor!

Arıza dizisi 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kaçırılan Ali Rıza işkenceye uğruyor!

Arka Sokaklar 569. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Arka Sokaklar'da Mesut ekipten ayrılıyor mu?

Arka Sokaklar 569. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Arka Sokaklar'da Mesut ekipten ayrılıyor mu?

Özcan Deniz Katar'daki Seni Çok Bekledim setinden paylaştı! Seni Çok Bekledim ne zaman başlıyor?

Özcan Deniz Katar'daki Seni Çok Bekledim setinden paylaştı! Seni Çok Bekledim ne zaman başlıyor?

Alev Alev 6. yeni bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Çiçek'in Şimal sırrı ortaya çıkacak mı? Alev Alev yeni bölümde neler olacak?

Alev Alev'de Çiçek'in sırrı ortaya mı çıkacak?

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.