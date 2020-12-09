Masumlar Apartmanı 13. son bölümde şaşırtan final sahnesi! Gülben, ablası Safiye'nin eski sevgilisi Naci'ye aşık oldu!

Gülben'in Naci hakkındaki konuşmalarını ise Safiye duydu. Diğer yandan ise Naci'ye bir türlü ısınamayan Han, ablasıyla lise yıllarında çekilen fotoğrafını ve arkasındaki yazıyı görünce çılgına döndü. Finalde Naci'nin boğazına yapışan Han fotoğrafı göstererek Naci'ye kim olduğunu sordu.

Esat'ı unutan Gülben, ablası Safiye'nin eski sevgilisi olduğundan habersiz şekilde Naci'ye aşık oldu. Naci'nin camına kuş resmi çizdiğini gören Gülben bunu da üzerine alındı.

Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın başrollerde oynadığı Masumlar Apartmanı, 12. yeni bölümüyle 1 Aralık Salı akşamı TRT 1'de ekrana geldi. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın son bölümüne Gülben'in yaptıkları damga vurdu. Çöp evi yakmak isteyen Gülben alevlerin artmasıyla evde mahsur kaldı ve dumandan bayıldı. Karşı otelden yangını gören Naci ise imdada yetişti.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Karakola düşen Gülben hayatının en korkulu gecesini yaşamaktadır. Gülben’i polise Esra’nın şikayet ettiğini düşünen İnci ona hesap sormaya gider ancak şaşırtıcı bir yanıt alır. Gülben yaşadıklarının etkisiyle herkesi büyük bir tehlikeye atar.

Safiye köşe bucak kaçmaya çalışsa da Naci kendini hatırlatmaya kararlıdır. Derenoğlu ailesinin yakınında dolanan Naci, Han’ın radarına takılır. Ancak aileden hiç beklenmedik bir kişinin daha dikkatini çekecektir.



