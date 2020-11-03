Güldür Güldür Show'un yıldızı Ecem Erkek'in 4 yıllık eşinden boşandı

Yer aldığı televizyon programıyla sevenleriyle buluşan oyuncu Ecem Erkek, 2016 yılında Yüce Armağan Erkek ile hayatını birleştirmişti. Ünlü oyuncudan kötü haber geldi.Oyuncu Ecem Erkek 2016 yılında evlendiği eşi Yüce Armağan Erkek ile boşanma kararı aldılar. Aile Mahkemesi'ne başvuran çift anlaşmalı olarak boşandı.

Evliliklerini sonlandırma kararı aldıktan sonra Ecem Erkek, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak eşi Yüce Armağan'a boşanma davası açmıştı.

Dün İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada çift boşandı. Taraflar birbirinden hiçbir talepte bulunmadı.

