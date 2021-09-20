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Güldür Güldür Show yeni sezon yayın tarihi belli oldu! İşte Güldür Güldür'ün yeni oyuncu kadrosu

20.09.2021 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin fenomen eğlene programı Güldür Güldür Show'un yeni sezonda seyirciyle buluşmak için gün sayıyor. Programa veda eden Ecem Erkek ve Murat Akkoyunlu'nun yerine ünlü isimler kadroya dahil oldu. Güldür Güldür'ün 9. sezon yayın tarihi de açıklandı.

Güldür Güldür Show yeni sezon yayın tarihi belli oldu! İşte Güldür Güldür'ün yeni oyuncu kadrosu

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, kadrosunda Ali Sunal, Alper Kul, Onur Buldu, Onur Atilla, Aylin Kontente, Doğa Rutkay, Mahir İpek ile Uğur Bilgin gibi isimlerin yer aldığı program cumartesi akşamları izleyici ile buluşacak. Ecem Erkek ve Murat Akkoyunlu gibi güçlü isimlerle yollarını ayıran proje, 2 Ekim'den itibaren yeni bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Show TV ekranlarında önemli bir izleyici kitlesi yakalayan ve reyting rekorları kıran Güldür Güldür Show'un merakla beklenen yeni sezon yayın tarihi belli oldu. Güldür Güldür Show, 2 Ekim Cumartesi akşamı yeni sezonuyla seyirci karşısına çıkacak.

YENİ İSİMLER KADROYA DAHİL OLDU

Programın bu sezon kadrosunda sevilen isimler Toygan Avanoğlu ile Ayça Damgacı dahil oldu.

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Komedi rolleriyle bilinen Toygan Avanoğlu, son 2 sezonda Kuzey Yıldızı isimli dizide Sefer karakterine hayat vermişti.

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Seyirciyle buluşmak için gün sayan Güldür Güldür ekibinin neşeli pozlarıyla göz doldurduğu renkli afiş de seyircinin beğenisine sunuldu.

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Güldür Güldür Show

Güldür Güldür Show yeni sezon kadrosunda yer oyuncular ise şöyle:
Açelya Topaloğlu, Ali Sunal, Alper Kul, Asiye Dinçsoy, Ayça Damgacı, Aylin Kontente, Aziz Aslan, Berkay Tulumbacı, Burak Topaloğlu, Deniz Hiracan, Doğa Rutkay, Giray Altınok, İrem Helvacıoğlu, Mahir İpek, Meltem Yılmazkaya, Onur Atilla, Onur Buldu, Ozan Varol, Özgün Aydın, Toygan Ayvanoğlu, Uğur Bilgin, Ünal Yeter.

ÜNLÜ İSİMLER VEDA ETMİŞTİ

Ecem Erkek, Murat Akkoyunlu, Çağlar Çorumlu ve Hamza Yazıcı gibi güçlü isimleri kaybeden Güldür Güldür Show'un yeni sezonda nasıl bir performans sergileyeceği izleyiciler tarafından merak ediliyor.

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Show TV Güldür Güldür
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