MAGAZİN

Güldür Güldür Show'un akıbeti belli oldu!

MAGAZİN HABERLERİ | 04.01.2018 21:36 | Son Güncelleme 7 saat önce

Tekrarları bile reyting rekoru kıran Güldür Güldür, Show TV'de yayınlanmaya devam edecek.

Güldür Güldür Show'un akıbeti belli oldu!

TV8'e transfer olacağı konuşulan Güldür Güldür'ün akıbeti belli oldu. Konuyla ilgili Posta gazetesindeki köşesinde bir yazı kaleme alan televizyon eleştirmeni Mesut Yar, reyting rekortmeni programın Show TV'de kalacağını duyurdu.

İşte Mesut Yar'ın kaleme aldığı yazıdan bir kesit;

"Yeni yılda Güldür Güldür Show bildiğimiz adresinde yani Show TV'de kaldı. Ama bu demek değil ki grubun içinden yeni bir bebek çıkmayacak.

Bakın net olarak yılın ilk ipucunu not düşüyorum. Güldür Güldür Show eksenindeki işler bu yıl birden çok kanalda yer alacak. Gülelim yeter, adresin hiç önemi yok."

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
okadar acemice bir program ve espirilerki anlatamam.daha iyidi yapılana kadar tolga çevik tartışılmaz ve rakipsizdir
güldür güldür harika birde eşofmanlı hocayı da istiyoruz
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