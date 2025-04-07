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YÖK'ten üniversitelere yazı! "Boykot çağrısına adli ve idari işlem başlatın"

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
07.04.2025 20:28
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlayan süreçte üniversite öğrencileri boykot çağrıları yapmıştı. YÖK’ün üniversitelere yazı göndererek ders boykotu çağrısında bulunan akademisyen, idari eleman ve öğrenciler hakkında gerekli 'idari ve adli' işlemlerin yapılması talimatını verdiği öğrenildi.

YÖK'ten üniversitelere yazı! "Boykot çağrısına adli ve idari işlem başlatın"

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından boykot eylemleri sürerken, Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) dikkat çeken bir hamle geldi. Üniversite öğrencilerinin boykot çağrısında bulunması üzerine Yükseköğretim Kurulu (YÖK), boykot çağrılarıyla ilgili üniversitelere ‘talimatlı’ bir yazı gönderdi.

Söz konusu yazıda, üniversite yönetimlerinden, boykot çağrısında bulunan öğrenci, akademisyen ve idari elemanlar hakkında gerekli 'adli ve idari' işlemleri yapması istendi.

Yazıda şu ifadelere yer verildi:

“Kurulumuza ulaşan şikayetlerde, bazı öğretim elemanlarının ve aşırı grupların/yasa dışı örgütlerin dersleri boykot çağrısı hatta bu yönde hareket etmeleri için öğrencilere baskı yaptıkları bilgileri yer almaktadır.

Bilindiği gibi yükseköğretim kurumlarında derslerin, sınavların veya diğer hizmetlerin engellenmesi, boykot ve işgal eylemlerinde bulunulması 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu bakımından suç teşkil eden; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu bakımından disiplin cezasını gerektiren eylemlerdendir. Bu nedenle Anayasal bir hak olan eğitim ve öğretim faaliyetlerini engelleyen veya boykot edenlerle birlikte bu kesimlere destek olan akademik ve idari personel ile öğrenciler hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin ivedi tesis edilmesi ve Kurulumuza bilgi verilmesini önemle rica ederim.”

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Başkan ibb
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