Herkes bekliyordu! Kızıl Goncalar'ın yeni bölümü iptal edildi! İşte nedeni...

Kadrosunda Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı Kızıl Goncalar, hikayesi ve karakterleriyle geçtiğimiz sezona bomba gibi düşmüştü. Yeni sezonla birlikte hikayesiyle adından söz ettiren dizide yeni bir gelişme yaşandı.

YENİ BÖLÜM YAYINLANMAYACAK!

Bayram tatili arası veren Kızıl Goncalar'ın yeni bölümü Birsen Altuntaş'ın haberine göre 7 Nisan pazartesi akşamı yayınlanmayacak.

KIZIL GONCALAR NEDEN YOK?

Dizinin bölüm maliyetlerini karşılamak için yeterli reklam gelirini elde edememesi nedeniyle Kızıl Goncalar 7 Nisan akşamı yayınlanmayacak. Arka Sokaklar, Şakir Paşa Ailesi, Deha ve Can Borcu da dizilerin yayın kuşağı boyunca bölüm maliyetlerini çıkabilecek kadar reklam toplayamaması nedeniyle yayınlanmamıştı.