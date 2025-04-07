MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi

Herkes bekliyordu! Kızıl Goncalar'ın yeni bölümü iptal edildi! İşte nedeni...

Bayram tatilinin ardından birçok dizi yeni bölümleriyle dönerken, bazı diziler yayınlanmamıştı. Kızıl Goncalar'ın yeni bölümünü bekleyen seyirciye kötü haber geldi. Kızıl Goncalar, 7 Nisan akşamında yayınlanmayacak. İşte nedeni...

Herkes bekliyordu! Kızıl Goncalar'ın yeni bölümü iptal edildi! İşte nedeni...
Jale Uslu

Kadrosunda Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı Kızıl Goncalar, hikayesi ve karakterleriyle geçtiğimiz sezona bomba gibi düşmüştü. Yeni sezonla birlikte hikayesiyle adından söz ettiren dizide yeni bir gelişme yaşandı.

kizil-goncalar-2

YENİ BÖLÜM YAYINLANMAYACAK!

Bayram tatili arası veren Kızıl Goncalar'ın yeni bölümü Birsen Altuntaş'ın haberine göre 7 Nisan pazartesi akşamı yayınlanmayacak.

Gn75N9dXwAEvrrL

KIZIL GONCALAR NEDEN YOK?

Dizinin bölüm maliyetlerini karşılamak için yeterli reklam gelirini elde edememesi nedeniyle Kızıl Goncalar 7 Nisan akşamı yayınlanmayacak. Arka Sokaklar, Şakir Paşa Ailesi, Deha ve Can Borcu da dizilerin yayın kuşağı boyunca bölüm maliyetlerini çıkabilecek kadar reklam toplayamaması nedeniyle yayınlanmamıştı.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yıllar sonra itiraf etti! 3 milyar dolar hasılatı olan filmlerden...Yıllar sonra itiraf etti! 3 milyar dolar hasılatı olan filmlerden...
Yıllar sonra barışıp nişanlanmıştı! Ayrıldılar: "Onur anlatsın" diyerek ağladıYıllar sonra barışıp nişanlanmıştı! Ayrıldılar: "Onur anlatsın" diyerek ağladı

Anahtar Kelimeler:
Kızıl Goncalar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
SON DAKİKA: ABD borsaları çöküşle açıldı: Hisselerde satış dalgası başladı, kayıplar %5'leri buldu!

SON DAKİKA: ABD borsaları çöküşle açıldı: Hisselerde satış dalgası başladı, kayıplar %5'leri buldu!

Akaryakıt fiyatlarında Cumhuriyet tarihinde bir ilk!

Akaryakıt fiyatlarında Cumhuriyet tarihinde bir ilk!

'Toplamak dışında maliyeti yok' 1 demeti 100 liradan satılıyor!

'Toplamak dışında maliyeti yok' 1 demeti 100 liradan satılıyor!

Teşkilat yeni bölüm yayınlandı! Reytingleri sosyal medyada gündem oldu

Teşkilat yeni bölüm yayınlandı! Reytingleri sosyal medyada gündem oldu

Bir şehrin konuştuğu isim: 'Kravatlı simitçi'

Bir şehrin konuştuğu isim: 'Kravatlı simitçi'

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.