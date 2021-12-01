Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu'nun öğretmen eşi güzelliğiyle büyüledi!

39 yaşındaki ünlü tiyatro sanatçısı Onur Buldu, geçtiğimiz yıl İngilizce öğretmeni sevgilisi Duygu Koz ile dünyaevine girmişti. Buldu'nun eşi Koz, güzelliğiyle sosyal medyayı salladı.

1982 yılında İzmir'de doğan Onur Buldu, aslen Tuncelili bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi.

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Tiyatro eğitimi alan Onur Buldu, bir süre İzmir Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. Başarılı oyuncu; Benim Annem Bir Melek, Avrupa Yakası, Papatyam gibi projelerde yer aldı.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Onur Buldu'nun nikahı da evinin bahçesinde olmuştu. Buldu'nun öğretmen eşi Duygu Koz ise güzelliğiyle sosyal medyada adından söz ettirdi. İşte Onur Buldu'nun eşi:



