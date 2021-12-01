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Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu'nun öğretmen eşi güzelliğiyle büyüledi!

01.12.2021 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin sevilen programı Güldür Güldür'deki performansıyla izleyiciyi kahkahaya boğan başarılı oyuncu Onur Buldu'nun öğretmen eşi Duygu Koz, güzelliğiyle görenleri büyüledi.

Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu'nun öğretmen eşi güzelliğiyle büyüledi!

39 yaşındaki ünlü tiyatro sanatçısı Onur Buldu, geçtiğimiz yıl İngilizce öğretmeni sevgilisi Duygu Koz ile dünyaevine girmişti. Buldu'nun eşi Koz, güzelliğiyle sosyal medyayı salladı.

1982 yılında İzmir'de doğan Onur Buldu, aslen Tuncelili bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi.

Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu'nun öğretmen eşi güzelliğiyle büyüledi!

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Tiyatro eğitimi alan Onur Buldu, bir süre İzmir Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. Başarılı oyuncu; Benim Annem Bir Melek, Avrupa Yakası, Papatyam gibi projelerde yer aldı.

Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu'nun öğretmen eşi güzelliğiyle büyüledi!

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Onur Buldu'nun nikahı da evinin bahçesinde olmuştu. Buldu'nun öğretmen eşi Duygu Koz ise güzelliğiyle sosyal medyada adından söz ettirdi. İşte Onur Buldu'nun eşi:

Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu'nun öğretmen eşi güzelliğiyle büyüledi!

Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu'nun öğretmen eşi güzelliğiyle büyüledi!

Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu'nun öğretmen eşi güzelliğiyle büyüledi!


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Güldür Güldür Onur Buldu
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