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Güldür Güldür'ün Çiçek'i Açelya Topaloğlu siyah bikinisi ile kayalığın üzerine çıktı! "Aşk yaşıyorum"

02.09.2021 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güldür Güldür Show adlı eğlence programında Çiçek karakterini canlandıran ünlü oyuncu Açelya Topaloğlu, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozla dikkatleri üzerine çekti.

Güldür Güldür Show adlı eğlence programında Çiçek karakterini canlandıran ünlü oyuncu Açelya Topaloğlu, yapımın final yapmasının ardından soluğu tatilde almıştı.

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Yaz boyunca güneşin ve denizin tadını doyasıya çıkaran ünlü oyuncu, bu süreçte yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirmişti.
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Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Açelya Topaloğlu, Instagram hesabında yaptığı tatil paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Ünlü oyuncu, siyah bikinisi ve üzerine giydiği ipli elbisesi ile kayalığın üzerine çıkarak verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.
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Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.

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Güldür Güldür Instagram Açelya Topaloğlu
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