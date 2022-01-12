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Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek, Aşk Kumardır dizisinde! İşte ilk kareler

12.01.2022 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güldür Güldür Show'daki Naime karakteriyle üne kavuşan Ecem Erkek, yeni bir diziyle ekranlara dönüyor. Exxen platformu için çekilen Aşk Kumardır dizisinde başrol oynayacak olan Ecem Erkek'e dizide Barış Yıldız, Seda Türkmen, Efe Tunçer, Elit Andaç Çam ve Emre Taştekin eşlik ediyor. Dizinin çekimleri de başladı.

Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek, Aşk Kumardır dizisinde! İşte ilk kareler

Exxen'in yeni dizisi Aşk Kumardır'dan ilk kareler yayınlandı. Dizide kadın-erkek ilişkileri, arkadaşlıklar, insani zaaflar ve absürt durumlar farklı bir komedi anlayışıyla ele alınacak.

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ÇEKİMLER BAŞLADI

Yapımcılığını Hap Film Yapım’ın, yönetmenliğini İ. Nezih Helvacıoğlu’nun üstlendiği, senaryosunu Murat Dişli ve Zeki Enes Akkan’ın kaleme aldığı dizinin başrollerini; Ecem Erkek, Barış Yıldız, Seda Türkmen, Efe Tunçer, Elit Andaç Çam ve Emre Taştekin paylaşıyor. Çekimleri başlayan dizinin yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Ecem Erkek Exxen
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