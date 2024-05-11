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Güldür Güldür'ün Ozan'ı Berkay Tulumbacı annesini paylaştı! Herkes aynı şeyi söyledi! 'Abla-kardeş gibi'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
11.05.2024 11:48
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Onur Atilla, Ali Sunal, Alper Kul, Uğur Bilgin gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturuyor. Programdaki karakter ile zaman zaman özel hayatlarıyla da konuşuluyor. Güldür Güldür'ün Ozan'ı Berkay Tulumbacı bu defa annesi ile verdiği pozla sosyal medyayı salladı. Tulumbacı'nın annesini görenler çok şaşırdı.

Güldür Güldür'ün Ozan'ı Berkay Tulumbacı annesini paylaştı! Herkes aynı şeyi söyledi! 'Abla-kardeş gibi'

Güldür Güldür'de hayat verdiği 'Ozan' karakteri ile büyük beğeni toplayan Berkay Tulumbacı zaman zaman sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa annesiyle verdiği pozla sosyal medyayı salladı.

ANNESİ 1

Annesinin doğum gününü kutlayan Tulumbacı, annesiyle yer aldığı fotoğrafı paylaşarak "Güzel annemiz.. canımız... İyi ki doğdun sen.. Seni çok seviyoruz... İyi ki doğmuşsun da herkes beni tanıma fırsatı bulmuş…" notunu düştü.

annesi 2

Anne oğulun fotoğraflarına "Abla kardeş gibisiniz" yorumları yapıldı.

annesi 3

Vitrin


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