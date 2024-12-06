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Güldür Güldür'ün ünlü ismi Çakallarla Dans 7'e dahil oldu! Şevket Çoruh yere göğe sığdıramadı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
06.12.2024 11:10
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Murat Şeker’in SugarWorkz-TAFF Pictures imzalı ‘Çakallarla Dans 7’ filmi 6 Aralık’ta sinema salonlarındaki yerini alacak. Türk sinema tarihinin en uzun soluklu serilerinden biri olan ve 2010 yapımı ilk filmden bu yana gişe rekorlarına imza atan ‘Çakallarla Dans’, yedinci filminde yine çok güldürecek.

Güldür Güldür'ün ünlü ismi Çakallarla Dans 7'e dahil oldu! Şevket Çoruh yere göğe sığdıramadı

Filmin başrolleri Şevket Çoruh, Murat Akkoyunlu ve Toygan Avanoğlu Birsen Altuntaş'a konuk olarak Çakallarla Dans 7 hakkında düşüncelerini paylaştı.

Şevket Çoruh açıklamasında "Bizim kısa tarihimizde bir ilk. 2010'dan bugüne 7 film biz her filmden sonra ya herhalde üçü çekmeyiz 4'ü yok canım çekilmez, 5, 6 derken 7'ye geldik. 10 olmaması için bir gerekçe yok" dedi.

Toygan Avanoğlu ise "8-9-10-15 gitsin benim hem maddi hem manevi olarak kaybım var. Ben 7'de dahil oldum İlk 6'yı..." diyerek herkesi güldürdü.

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Murat Akkoyunlu "Heyecan olarak birinci filmden tutku halinde neyse 7. filme de yansıyor. Bu filmde biraz kadın hikayesi fazla. Didem'in, Rojda'nın ve Ege'nin üçlü çerçevesinde başka bir hikaye daha var sürprizli" dedi.

Şevket Çoruh Toygan Avanoğlu hakkında konuşarak "Bu arada tabii Toygan'nın olması da aslında birçok sinema filminde özellikle komedi filmlerinde çok aranan bir aktör olarak yani bizim film içinde olması da gerçekten çok doğru olduğunu biz şeyde gördük yani çünkü bir kurulu bir düzenin içinde acaba mı dersiniz ama Toygan'ın karakteri ve doğallıyla da çok samimi ve gerçek oldu. Büyük renk kattı" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Güldür Güldür Murat Akkoyunlu Şevket Çoruh Toygan Avanoğlu çakallarla dans
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