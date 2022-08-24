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Güldür Güldür'ün yeni sezonuna 3 bomba isim!

24.08.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güldür Güldür Show’, kahkaha dolu skeçleri, büyük beğeni toplayan canlandırma ve tiplemeleriyle yine sezona damgasını vurmaya hazırlanıyor. 10. sezonuna başlayacak olan Güldür Güldür'ün kadrosuna 3 bomba isim dahil etti.

Güldür Güldür'ün yeni sezonuna 3 bomba isim!

Her yıl olduğu gibi sürprizlerle yenilenen kadrosu ve her yaştan izleyicinin gündemini belirleyen içerikleri ile ‘Güldür Güldür Show’ yeni sezona hazır!

KADROYA BOMBA İSİMLER DAHİL OLDU!

Yeni sezonda ‘Güldür Güldür Show’ kadrosunda eski ve yeni isimler bir arada olacak.

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Erdem Yener yeniden ekibe dahil olurken, usta isim Hasibe Eren ve yeni bir soluk getirecek Gürhan Altundaşar kadronun yeni isimleri.

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Ali Sunal’ın moderasyonuyla ekrana gelen program ‘Güldür Güldür Show’da Açelya Topaloğlu, Alper Kul, Aylin Kontente Kul, Aziz Aslan, Berkay Tulumbacı, Burak Topaloğlu, Doğa Rutkay, Giray Altınok, İrem Kahyaoğlu, Mahir İpek, Meltem Yılmazkaya, Onur Atilla, Ömür Arpacı, Özgün Aydın, Özgün Bayraktar, Toygan Avanoğlu, Uğur Bilgin, Ünal Yeter yine başarılı ve eğlenceli performanslarını sergileyecek.

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