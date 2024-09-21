Güldür Güldür'ün yıldızı Giray Altınok baba oldu! Oğlunun ismini bakın ne koydu

Senaryosunu Kerem Özdoğan ile birlikte yazıp, başrolünde oynadığı "Prens" dizisiyle gündemden düşmeyen Giray Altınok baba oldu.

2018 yılından beri de kendisi gibi oyuncu olan Cansu Diktaş ile mutlu bir beraberliği olan Giray Altınok müjdeli haberi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

İŞTE BEBEĞİN ADI

Bir oğulları olan ve ilk kez anne baba olmanın heyecanını yaşayan Giray Altınok ile Cansu Diktaş, oğullarına Emir ismini verdi.

"HOŞ GELDİN OĞLUM"

Ünlü oyuncu güzel haberi, hastaneden yaptığı paylaşımla takipçileriyle paylaştı. Oğlunun adının yazılı olduğu kapı süsünü paylaşan Altınok, paylaşımına "Hoş geldin oğlum" notunu düştü.