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  4. Güldür Güldür'ün yıldızı Toygan Avanoğlu'nun İranlı eşi Şiva Behrouzfar tatilden paylaştı! "Abla çok güzelsin"

Güldür Güldür'ün yıldızı Toygan Avanoğlu'nun İranlı eşi Şiva Behrouzfar tatilden paylaştı! "Abla çok güzelsin"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
22.10.2024 11:25
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Ekranlara yeniden dönen Güldür Güldür Show'un Paşa’sı olarak hafızalarda yer edinen Toygan Avanoğlu'nun eşi Şiva Behrouzfar sosyal medya pozlarıyla adından söz ettirdi. Güzel isim tatilden pozlarını paylaşınca beğeni topladı.

Güldür Güldür'ün yıldızı Toygan Avanoğlu'nun İranlı eşi Şiva Behrouzfar tatilden paylaştı! "Abla çok güzelsin"

Yeni sezona bomba gibi başlayan Güldür Güldür programında yer alan oyuncuların özel hayatı da gündeme geliyor.

Yeni sezon kutlaması yapan oyuncular gündeme gelince oyuncuların eşleri de merak edildi. Güldür Güldür Show'un Paşa’sı olarak hafızalarda yer edinen Toygan Avanoğlu'nun eşine tatil pozlarıyla dikkat çekti.

Toygan Avanoğlu ve Şiva Behrouzfar, Veda Partisi filminde beraber yer almıştı. Başarılı oyuncu eşini yere göre sığdıramazken "Şiva benim şansım" demişti.

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Toygan Avanoğlu 2019 yılında İranlı sevgilisi Şiva Behrouzfar ile dünyaevine girmişti. Şiva Behrouzfar, güzelliğiyle sosyal medyada gündem oldu.

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Şiva Behrouzfar tatil pozlarını paylaşınca beğeni topladı. Güzel ismi görenler "Eşiniz çok şanslı", "Çok güzelsiniz", "Çok hoşsunuz" yorumlarında bulundu.

Ayrılık itirafı! "İhanet gibi gelmişti" deyip... Ayrılık itirafı! "İhanet gibi gelmişti" deyip...

Toygan Avanoğlu bir açıklamasında ise "Eşim Şiva'yla tanıştığımda 'Seninle evleneceğimizi hissediyorum' dedim" açıklamasında bulunmuştu.

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Toygan Avanoğlu
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