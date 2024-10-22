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Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek'ten samimi itiraf! "Eğlenmiyorsam..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
22.10.2024 08:33
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Güldür Güldür programında canlandırdığı Naime rolüyle tanınan Ecem Erkek bu sezon yeniden programa dönmüştü. Ecem Erkek Güldür Güldür itirafıyla dikkat çekti.

Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek'ten samimi itiraf! "Eğlenmiyorsam..."

MYNET- Güldür Güldür Show’un unutulmaz karakteri Naime’yi oynayan Ecem Erkek, yeni sezonda tekrar ekibe katıldı.

Naime karakteriyle büyük üne kavuşan Ecem Erkek, Instagram hesabından Güldür Güldür hayranlarına veda ederken "Oyunculuk bir yolculuk hem de upuzun. En keyiflisi de durduğun duraklar. Zaten uzun yolculuklarda da öyledir ya dinlenmek için durduğunda oranın havası, yediğin yemek, içtiğin çay bambaşkadır. Benim için de Güldür Güldür öyleydi. Harika bir duraktı. Çok eğlendim, arkadaşlarımı çok sevdim. Sizler yaptığım 'şeyi' kabul ettiniz. Şimdi tekrar yola koyuluyorum .Gelecek sezon Güldür Güldür'de olmayacağım. Bir sonraki durakta görüşelim" demişti.

Geçtiğimiz gün Güldür Güldür Show’un yeni sezon kutlamasına katılan Ecem Erkek'e "Neden gittiniz ve döndünüz?" sorusu yöneltildi.

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Ecem Erkek ise bir itirafla yanıt verdi ve "Açık yüreklilikle söyleyebilirim eğlenmediğimi ve eğlendiremediğimi düşündüğüm, ihanet gibi gelmişti. Ben eğlenmiyorsam karşı taraf da eğlenmiyor diye düşünmüştüm" dedi.

Güldür Güldür'ün Naime'si "Çok yorucu bir iş. Yorulduğumu ve yetemediğimi düşünmüştüm" ifadelerini kullandı.

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Güldür Güldür Ecem Erkek
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