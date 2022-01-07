Gülen Adam'ın Naciye'si Aydan Burhan son haliyle şaşırttı!

Yönetmenliğini Kartal Tibet, senaryosunu Erdoğan Tünaş'ın üstlendiği Gülen Adam filmi, Kemal Sunal'ın efsane projelerinden biri. Filmde, Naciye karakterini canlandıran ünlü oyuncu Aydan Burhan, değişimiyle şaşırttı.
1968 yılında Bursa'da dünyaya gelen Aydan Burhan, 1981 yılında yer aldığı Ah Güzel İstanbul filmiyle oyunculuğa adım attı.
Boynu Bükük Küheylan, Yangın Ayşe, Şüpheli Şemsettin gibi yapımlarda rol alan Aydan Burhan, Mahallenin Muhtarları dizisinde hayat verdiği 'Fadime' karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.
Hercai dizisinde canlandırdığı 'Hanife' karakteriyle adından söz ettiren Aydan Burhan, yıllar içindeki değişimiyle dikkatleri üzerine çekti.
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