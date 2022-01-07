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  4. Gülen Adam'ın Naciye'si Aydan Burhan son haliyle şaşırttı!

Gülen Adam'ın Naciye'si Aydan Burhan son haliyle şaşırttı!

07.01.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1990 yılında izleyiciyle buluşan Gülen Adam filmi, Yeşilçam'ın unutulmaz yapımları arasında yerini koruyor. Filmde, Kemal Sunal'ın partneri Naciye'ye hayat veren ünlü oyuncu Aydan Burhan, son haliyle dikkat çekti.

Gülen Adam'ın Naciye'si Aydan Burhan son haliyle şaşırttı!

Yönetmenliğini Kartal Tibet, senaryosunu Erdoğan Tünaş'ın üstlendiği Gülen Adam filmi, Kemal Sunal'ın efsane projelerinden biri. Filmde, Naciye karakterini canlandıran ünlü oyuncu Aydan Burhan, değişimiyle şaşırttı.

1968 yılında Bursa'da dünyaya gelen Aydan Burhan, 1981 yılında yer aldığı Ah Güzel İstanbul filmiyle oyunculuğa adım attı.

Gülen Adam'ın Naciye'si Aydan Burhan son haliyle şaşırttı!

Boynu Bükük Küheylan, Yangın Ayşe, Şüpheli Şemsettin gibi yapımlarda rol alan Aydan Burhan, Mahallenin Muhtarları dizisinde hayat verdiği 'Fadime' karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.

Gülen Adam'ın Naciye'si Aydan Burhan son haliyle şaşırttı!

Hercai dizisinde canlandırdığı 'Hanife' karakteriyle adından söz ettiren Aydan Burhan, yıllar içindeki değişimiyle dikkatleri üzerine çekti.

Gülen Adam'ın Naciye'si Aydan Burhan son haliyle şaşırttı!

Gülen Adam'ın Naciye'si Aydan Burhan son haliyle şaşırttı!

Gülen Adam'ın Naciye'si Aydan Burhan son haliyle şaşırttı!

Gülen Adam'ın Naciye'si Aydan Burhan son haliyle şaşırttı!

Gülen Adam'ın Naciye'si Aydan Burhan son haliyle şaşırttı!

Gülen Adam'ın Naciye'si Aydan Burhan son haliyle şaşırttı!

Gülen Adam'ın Naciye'si Aydan Burhan son haliyle şaşırttı!


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Anahtar Kelimeler:
Hercai dizisi
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