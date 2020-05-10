Gülen Gözler filmi ne zaman ve nerede çekildi? Gülen Gözler konusu nedir, oyuncuları kimler?

Türk sinemasının unutulmaz filmlerinin başında gelen Gülen Gözler, bu akşam yine izleyicileri güldürmeye geliyor. Özellik Vecihi karakteri ile hafızalara kazınan Gülen Gözler filminin konusu internette araştırılıyor. İşte bir sinema klasiği Gülen Gözler filmi ile bilgiler.

GÜLEN GÖZLER FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

1 Mart 1977 yılında vizyona giren filmin çekimleri İstanbul Yeşilköy'de gerçekleştirildi. Dönemin film mekanları arasında yer alan köşk Yeşilköy'deki Stavro'nun eski köşkü olarak biliniyor. Sahibi, Stavro Yuanidis'dir. 1974’te, Yeşilköy’de kiraladığı bir köşkü Plato Lord adıyla film şirketlerine sunmaya başlar. Özellikle Arzu Film’in ünlü komedilerinin çekildiği bu plato, 1979’a kadar sinemaya hizmet eder.

GÜLEN GÖZLER FİLMİNİN KONUSU

Yaşar Usta, (Münir Özkul) karısı Nezaket (Adile Naşit) ve beş yetişkin kızı ile yıllar önce köyün'den İstanbul'a göç eder, Yaşar usta, erkek çocuğu olur beklentisiyle tüm kızlarına erkek ismi vermiştir. Kalabalık ailesinin geçimini sağlamak için çok çalışmakta, cimriliği ve hilekarlığı ile zengin olmuş eski arkadaşı Yunus'un inşaatları için doğramacılık yapmaktadır. Kızlarının gönül ilişkilerinin hareketliliğinden habersiz bir şekilde, onlara münasip kısmetler bulmak ister. Büyük kızı Fikret'e (Ayşen Gruda) âşık olan Vecihi (Şener Şen) sürekli olarak kapısını aşındırsa da kızını ona vermemekte direnir. Hikmet ise evin alt katındaki çırakların gözdesidir; bütün vaktini onlara oyunlar oynayarak geçirir. En düşkün olduğu kızı İsmet (Müjde Ar) Yunus'un oğlu Temel (Mahmut Hekimoğlu) ile evlenir.