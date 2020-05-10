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Gülen Gözler filmi ne zaman ve nerede çekildi? Gülen Gözler konusu nedir, oyuncuları kimler?

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2020 20:39 | Son Güncelleme

Türk sinemasının efsane filmlerinden olan Gülen Gözler her yayınlandığında izleyicileri ekran başına kilitliyor. Gülen Gözler filmi bu akşam da Show TV ekranlarında yayınlanıyor. Birbirinden ünlü isimlerin oynadığı Gülen Gözler filmi nerede ve hangi yıl çekildi? Gülen Gözler konusu ne? Gülen Gözler filminde oynayan oyuncular kim? İşte detaylar…

Gülen Gözler filmi ne zaman ve nerede çekildi? Gülen Gözler konusu nedir, oyuncuları kimler?

Türk sinemasının unutulmaz filmlerinin başında gelen Gülen Gözler, bu akşam yine izleyicileri güldürmeye geliyor. Özellik Vecihi karakteri ile hafızalara kazınan Gülen Gözler filminin konusu internette araştırılıyor. İşte bir sinema klasiği Gülen Gözler filmi ile bilgiler.

GÜLEN GÖZLER FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

1 Mart 1977 yılında vizyona giren filmin çekimleri İstanbul Yeşilköy'de gerçekleştirildi. Dönemin film mekanları arasında yer alan köşk Yeşilköy'deki Stavro'nun eski köşkü olarak biliniyor. Sahibi, Stavro Yuanidis'dir. 1974’te, Yeşilköy’de kiraladığı bir köşkü Plato Lord adıyla film şirketlerine sunmaya başlar. Özellikle Arzu Film’in ünlü komedilerinin çekildiği bu plato, 1979’a kadar sinemaya hizmet eder.

gülen gözler

GÜLEN GÖZLER FİLMİNİN KONUSU

Yaşar Usta, (Münir Özkul) karısı Nezaket (Adile Naşit) ve beş yetişkin kızı ile yıllar önce köyün'den İstanbul'a göç eder, Yaşar usta, erkek çocuğu olur beklentisiyle tüm kızlarına erkek ismi vermiştir. Kalabalık ailesinin geçimini sağlamak için çok çalışmakta, cimriliği ve hilekarlığı ile zengin olmuş eski arkadaşı Yunus'un inşaatları için doğramacılık yapmaktadır. Kızlarının gönül ilişkilerinin hareketliliğinden habersiz bir şekilde, onlara münasip kısmetler bulmak ister. Büyük kızı Fikret'e (Ayşen Gruda) âşık olan Vecihi (Şener Şen) sürekli olarak kapısını aşındırsa da kızını ona vermemekte direnir. Hikmet ise evin alt katındaki çırakların gözdesidir; bütün vaktini onlara oyunlar oynayarak geçirir. En düşkün olduğu kızı İsmet (Müjde Ar) Yunus'un oğlu Temel (Mahmut Hekimoğlu) ile evlenir.

GÜLEN GÖZLER FİLMİNİN OYUNCULARI

Münir Özkul - Yaşar Usta
Adile Naşit - Nezaket (Yaşar'ın karısı)
Müjde Ar - İsmet (Yaşar'ın kızı)
Şener Şen - Vecihi
Ayşen Gruda - Fikret (Yaşar'ın kızı)
Halit Akçatepe - Dursun (Yunus'un küçük oğlu)
Itır Esen - Nedret (Yaşar'ın kızı)
Şevket Altuğ - Laz Şevket (Evin talibi)
Lale Ilgaz - Hasret (Yaşar'ın kızı)
Nejat Gürçen - Yunus, (Temel ve Dursun'un babası, Müteahhit)
Sevda Aktolga - Hikmet (Yaşar'ın kızı)
Mahmut Hekimoğlu - Temel (Yunus'un büyük oğlu)
Ahmet Sezerel - Orhan (Nedret'in Kocası)
Tuncay Akça - Tuncay (Yaşar Usta'nın çırağı)
İhsan Yüce - Hasan Usta

Yapımcı: Nahit Ataman
Yönetmen: Ertem Eğilmez
Senarist: Sadık Şendil


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