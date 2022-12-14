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Güllü'den Aleyna Tilki'ye olay sözler! Yerden yere vurdu

14.12.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı şarkıcı Güllü, katıldığı canlı yayında arabesk şarkı okuyan Aleyna Tilki'yi yerden yere vurdu. Tilki'nin balon bir sanatçı olduğunu söyleyen Güllü, "Aleyna Tilki'yi sanat, yapı, kişilik ve arabesk okuyamadığı için sevmiyorum. 5 sene sonra Aleyna Tilki diye biri yok" dedi.

Güllü'den Aleyna Tilki'ye olay sözler! Yerden yere vurdu

Fantazi müziğinin güçlü seslerinden Güllü, bugün 2. Sayfa programına konuk oldu. Her sanatçının arabesk okumasından rahatsız olduğunu söyleyen Güllü, Aleyna Tilki'yi sert bir dille eleştirdi.

"BERGEN'İN ŞARKILARINI OKUYARAK MAHVETTİLER"

Birçok kişinin Bergen'in şarkılarını mahvettiğini söyleyen Güllü, "Ben arabesk fantazi sanatçısıyım, herkes kendi işini yapsın. Arabesk adı altında Bergen'in şarkısını 150 kişi okudu. Mahvettiniz be kardeşim, yapmayın lütfen" dedi.

"ALEYNA TİLKİ'Yİ HİÇ SEVMİYORUM"

Sunucuların Aleyna Tilki'nin arabesk okuduğunu hatırlatmasıyla sinirlenen şarkıcı, sözlerine şöyle devam etti: "Aleyna Tilki denildiği zaman beni tepe tüylerim dikiliyor. Ben köşeli ve yüze konuşan bir kadınım. Ben Aleyna Tilki'yi sevmiyorum. Sanat olarak da sevmiyorum yapı olarak olarak da sevmiyorum. Arabesk okuyamadığı için hiç sevmiyorum. Kişilik olarak tanımıyorum. Bana göre Aleyna Tilki balon bir sanatçı. 5 sene sonra Aleyna Tilki diye biri yok. Bu gençleri öyle bir pohpohluyorlar ki... 'Sen dünya starısın' diyorlar da bir ses ve duruş diye gerçek var. Bir saygı olmalı ama ben Aleyna'da o saygıyı göremedim. Yaptığı birçok saygısızlıklar var. Bu şekilde bir yere sadece anlık gelebilirsin."

"ALEYNA TİLKİ'NİN HANGİ DÜNYADA YAŞADIĞINI MERAK EDİYORUM"

"Aleyna Tilki çok iyi arabesk okuduğunu söyleyerek 'bana Aleyna Baba diyeceksiniz' diyor" demesi üzerine sinirlenen Güllü, "Yavaş desin, orada bir dursun. Hangi dünyada yaşadığını çok merak ediyorum. Halk getirir, halk götürür. Buna çok dikkat etmek lazım. İstersen dünyanın en güzel sesi ol ama bir samimiyet gerekli" ifadelerini kullandı.

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