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Güllü'nün sözleri şoke etmişti! Aleyna Tilki'den olay paylaşım: Son zamanlarda geçirdiğim zor zamanlardan sonra...

15.12.2022 07:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güllü, konuk olduğu programda Aleyna Tilki'nin balon bir sanatçı olduğunu söylemiş ve genç şarkıcıyı yerden yere vurmuştu. Bu açıklamalar gündemdeyken Aleyna Tilki'den şoke eden bir paylaşım geldi. Tilki ses tellerinin yırtıldığını ifade ederek bir süre şarkı söyleyemeyeceğini açıkladı.

Güllü'nün sözleri şoke etmişti! Aleyna Tilki'den olay paylaşım: Son zamanlarda geçirdiğim zor zamanlardan sonra...

Son dönemde iddialı klipleriyle eleştirilen Aleyna Tilki Güllü'nün de hedefindeydi. "Ben aleyna Tilki'yi sevmiyorum. Sanat olarak da sevmiyorum, yapı olarak da sevmiyorum, bir kere arabesk okuyamadığı için hiç sevmiyorum. Kişilik olarak kızı tanımam ama bana göre Aleyna Tilki balon, gerçekten balon" sözleri gündemdeyken Tilki'nin yaptığı bir paylaşım gündem oldu.

Ekran Alıntısı

Aleyna Tilki paylaşımında "Son zamanlarda geçirdiğim zor zamanlardan dolayı ses tellerim yırtılmış ve bir süre şarkı söyleyemeyeceğim" diyerek hayranlarını şoke etti.

Güllü'den Aleyna Tilki'ye olay sözler! Yerden yere vurdu Güllü'den Aleyna Tilki'ye olay sözler! Yerden yere vurdu

Tilki ayrıcı "Sahnelerimi elimden alan kimseye de hakkımı helal etmiyorum. Kalktığımda çocuk halimden çok daha güçlü kalkacağım" dedi.
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