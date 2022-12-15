Güllü'nün sözleri şoke etmişti! Aleyna Tilki'den olay paylaşım: Son zamanlarda geçirdiğim zor zamanlardan sonra...

Son dönemde iddialı klipleriyle eleştirilen Aleyna Tilki Güllü'nün de hedefindeydi. "Ben aleyna Tilki'yi sevmiyorum. Sanat olarak da sevmiyorum, yapı olarak da sevmiyorum, bir kere arabesk okuyamadığı için hiç sevmiyorum. Kişilik olarak kızı tanımam ama bana göre Aleyna Tilki balon, gerçekten balon" sözleri gündemdeyken Tilki'nin yaptığı bir paylaşım gündem oldu.

Aleyna Tilki paylaşımında "Son zamanlarda geçirdiğim zor zamanlardan dolayı ses tellerim yırtılmış ve bir süre şarkı söyleyemeyeceğim" diyerek hayranlarını şoke etti.

Tilki ayrıcı "Sahnelerimi elimden alan kimseye de hakkımı helal etmiyorum. Kalktığımda çocuk halimden çok daha güçlü kalkacağım" dedi.





