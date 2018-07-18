Gülmekten karnımıza ağrılar girdi! Bu zamana kadar yemekle ilgili atılmış en eğlenceli tweetler

bu sıcakta iskender yeme gibi bir plan yaptım ve siparişi verdiğim an pişman oldum ama elbet o iskender yenecek. risk bağımlısı bir insanım— hikmetsü (@RIDOLLEGA) 8 Eylül 2016
kebapçı ikram olarak vejetaryen dürüm yollamış pic.twitter.com/ksEoGoF8EB— ot (@otkalem) 31 Ocak 2015
AİLE SALONUMUZ ÜST KATTADIR. sanki biz alt katta partnerimizin göbeğinden iskender yiyoruz. hayret bir şey.— S. Nalçakar (@snalcakar) 28 Ocak 2012
Bederli askerlik müjdesi pic.twitter.com/GW3ohaxues— S. Nalçakar (@snalcakar) 16 Temmuz 2018
Vay be koca popstar bozacı olmuş. Ey zalım hayat pic.twitter.com/rtZ3HrkN5Q— S. Nalçakar (@snalcakar) 7 Temmuz 2018
Vejetaryen bir kadınla evlenmiş Adanalı gibi dertliyim.— YUSUF (@yusufcum) 11 Ekim 2017
Vejetaryen olmak için Türk mutfağı hiç müsait bi mutfak değil. Her şey düşünülmüş denenmiş sınırlar zorlanmış. Olabilenleri takdir ediyorum.— Önder Şeren (@onderseren) 21 Aralık 2015
Manavdan alışveriş yapan kişiler hep çok zenginlermiş gibi geliyor.— Önder Şeren (@onderseren) 5 Haziran 2018
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