Gülmekten karnımıza ağrılar girdi! Bu zamana kadar yemekle ilgili atılmış en eğlenceli tweetler

1.

bu sıcakta iskender yeme gibi bir plan yaptım ve siparişi verdiğim an pişman oldum ama elbet o iskender yenecek. risk bağımlısı bir insanım — hikmetsü (@RIDOLLEGA) 8 Eylül 2016

2.

kebapçı ikram olarak vejetaryen dürüm yollamış pic.twitter.com/ksEoGoF8EB — ot (@otkalem) 31 Ocak 2015

3.

AİLE SALONUMUZ ÜST KATTADIR. sanki biz alt katta partnerimizin göbeğinden iskender yiyoruz. hayret bir şey. — S. Nalçakar (@snalcakar) 28 Ocak 2012

4.

Bederli askerlik müjdesi pic.twitter.com/GW3ohaxues — S. Nalçakar (@snalcakar) 16 Temmuz 2018

5.

Vay be koca popstar bozacı olmuş. Ey zalım hayat pic.twitter.com/rtZ3HrkN5Q — S. Nalçakar (@snalcakar) 7 Temmuz 2018

6.

Vejetaryen bir kadınla evlenmiş Adanalı gibi dertliyim. — YUSUF (@yusufcum) 11 Ekim 2017

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Vejetaryen olmak için Türk mutfağı hiç müsait bi mutfak değil. Her şey düşünülmüş denenmiş sınırlar zorlanmış. Olabilenleri takdir ediyorum. — Önder Şeren (@onderseren) 21 Aralık 2015

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