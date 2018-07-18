YEMEK

Gülmekten karnımıza ağrılar girdi! Bu zamana kadar yemekle ilgili atılmış en eğlenceli tweetler

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 18.07.2018 17:11 | Son Güncelleme

Eğlenmek isteyenleri şöyle alabilir miyiz? Twitter kullanıcılarının yemekle mizahı harmanladığı en eğlenceli tweetleri sizler için topladık :) Hatırlayamadığımız ya da gözümüzden kaçırdığımız başka tweetler var ise bizimle paylaşın kahkahalarımız çoğalsın :)

Gülmekten karnımıza ağrılar girdi! Bu zamana kadar yemekle ilgili atılmış en eğlenceli tweetler

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