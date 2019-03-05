Gülperi'de Kadir'i kızdıran aşk itirafı! Gülperi 23. yeni bölüm fragmanı izle!

Yapımını Tims&B’nin yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, Show TV’nin iddialı dizisi “Gülperi”nin merakla beklenen 23. bölüm tanıtımı yayınlandı. Hasan ve Artemis’in birlikteliğini öğrenen Kadir’in tepkisiyle herkesi şaşırttığı, Gökhan ve Hasan’ın hesaplaştığı tanıtımda Selen, Artemis’e “Savaş daha yeni başlıyor!” sözleriyle meydan okuyor. Çocuklar, Kadir ve Gülperi arasında olanları öğrenmeye çalışırken, Hasan’ın bulduğu belge tüm dengeleri değiştireceğe benziyor. Eyüp’ün sinir krizi geçirdiği anlar dikkat çekerken, yere yığılan Artemis’e neler olacağı merakla bekleniyor.

GÜLPERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gülperi’nin Cuma akşamı ekrana gelen 22. bölümünde yollarını ayrılmayacak bir biçimde birleştiren Kadir ve Gülperi, artık resmi olarak evli olmalarının mutluluğunu kısa bir süre yaşayabildi. Eyüp’le hesaplaşan ve onun gerçek yüzünü gören Hasan, polise her şeyi anlatmaya karar verdi. Şeyma’nın saldırıya uğradığını öğrenen Kadir hastaneye koşarken Gülperi, Hasan’ın yanında olmak istedi. Gülperi ve Kadir’in bambaşka sorunların içine savrulmaları çok zaman almadı. Kendi planıyla saldırıya uğrayan ve mağduru oynayan Şeyma, Artemis’in isteğiyle Kadir’in evinde kalmaya başladı. Gülperi’yle birlikte kaçmak isteyen ve onu silahla tehdit eden Eyüp, Can’ın gizlice Kadir’i aramasıyla istediğini alamadı. Gülperi’yi kurtaran ve Eyüp’ü polislere teslim eden Kadir, rahat bir nefes aldı.