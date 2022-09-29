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Gülşah Saraçoğlu kimdir? Doya Doya Moda Gülşah Saraçoğlu kaç yaşında, evli mi?

29.09.2022 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gülşah Saraçoğlu kimdir? sorusu internette araştırılıyor. Modacı Gülşah Saraçoğlu, Doya Doya Moda isimli moda ve eğlence programının jüri üyeliğini yapmakta. Tv8 kanalında yayınlanan program 3. sezondur yayın hayatına devam ediyor. Doya Doya Moda jüri üyeleri arasında yer alan Gülşah Saraçoğlu'nun hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Gülşah Saraçoğlu kimdir? Doya Doya Moda Gülşah Saraçoğlu kaç yaşında, evli mi? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Gülşah Saraçoğlu kimdir? Doya Doya Moda Gülşah Saraçoğlu kaç yaşında, evli mi?

Doya Doya Moda adlı moda ve eğlence programında jüri üyeliği yapan Gülşah Saraçoğlu'nun özel hayatı ve kariyeri seyirciler tarafından merak ediliyor. Prpgramı yakından takip eden birçok seyirci Gülşah Saraçoğlu hakkında merak ettiklerini araştırmaya başladı. Peki Modacı Gülşah Saraçoğlu kimdir, nereli? İşte Doya Doya Moda jürisi Gülşah Saraçoğlu ve merak edilenler haberimizde...

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GÜLŞAH SARAÇOĞLU KİMDİR?

Gülşah Saraçoğlu, 1982 yılında dünyaya geldi. Güşah Saraçoğlu 40 yaşındadır. Lise eğitimine devam ederken moda dersleri almaya başladı. Moda duayeni Dilek Hanif'in asistanı olarak atıldığı moda sektöründe kısa sürede tanındı.

2010 yılında evlenip 2012'de boşandığı eşi Selçuk Yentur ile 2014 yılında tekrar evlendi. Daha sonra yine 2015 yılında boşanıp yine eski eşi Selçuk Yentur ile 11 Ocak 2018 tarihinde tekrar nişanlandı. 2011 doğumlu Aslan Yentur adında bir oğlu var.

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İlk çalışmalarını Hande Yener için yaptı. Ardından Nükhet Duru için kostümler hazırladı. Heute Couture atölyesinde Nicole Kidman, Bülent Ersoy, Ajda Pekkan, Seda Sayan, Demet Akalın, Nükhet Duru, Sibel Can, nazan Öncel gibi isimler için çalışmıştır.

Dubai'de mağazası bulunan Saraçoğu, 2011 yılında Eda Taşpınar ve Deniz Berdan ile birlikte Sen Yeter Ki İste adlı program yapmıştır.

Gülşah Saraçoğlu, en son hafta içi günlük olarak TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda adlı programda jüri üyeliği yapmıştır.

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