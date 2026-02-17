Uzak Şehir 51. bölüm fragmanı izle! Son sahneye yorum yağdı

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, pazartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Dün akşam 50. bölümüyle ekrana gelen dizi heyecan dolu sahneleriyle yine izleyicileri ekrana kilitledi.

Dizinin ardından 51. bölüm fragmanı hemen yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Cihan ve Alya'nın sahneleri beğeni topladı.

Cihan'ın "Adım Attığınız Her Yer Cehenneminiz Olur!" diyerek depoyu ateşe verdiği sahneye adeta yorum yağdı.

Sosyal medyada; 'sonunda beklediğimiz sahneler', 'son sahnede içimin yağları eridi', 'destansı bir final sahnesiydi', 'sonunda güzel bir fragman' şeklinde yorumlar yapıldı.

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜM ÖZETİ:

Yaşanan kazanın ardından Cihan’ın durumu ciddiyetini korurken, ameliyat masasına uzanan süreç beklenmedik bir riskle daha da karmaşık hâl alır. Hayatla ince bir çizgide duran Cihan için zaman daralırken, Alya bütün gücünü onun iyileşmesine adar. Alya’nın oğlunu korumak için attığı adımların Cihan’ı bu noktaya sürüklediğini düşünmesi, onun yükünü daha da ağırlaştırır.

Öte yandan Zerrin, bebeğinin ansızın rahatsızlanmasıyla büyük bir korku yaşar. Kimseye belli etmeden ona ulaşmaya çalışırken, hiç hesap etmediği bir bakışa yakalanır. Önünde duran bu engel sakladığı sırrın ortaya çıkmasına neden olur.