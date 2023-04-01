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  4. Gülşah Saraçoğlu'na küfürler yağdırıp aldatmıştı! Gökhan Göz'ün yeni aşkı ortaya çıktı

Gülşah Saraçoğlu'na küfürler yağdırıp aldatmıştı! Gökhan Göz'ün yeni aşkı ortaya çıktı

01.04.2023 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu ile olaylı bir şekilde ayrılan iş insanı Gökhan Göz'ün yeni aşkı ortaya çıktı. Gökhan Göz yeni sevgilisi ünlü oyuncu Sera Tokdemir'e 'Sera'm iyi ki varsın' notuyla gönderdiği çiçekleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Gülşah Saraçoğlu'na küfürler yağdırıp aldatmıştı! Gökhan Göz'ün yeni aşkı ortaya çıktı

Modacı Gülşah Saraçoğlu ile bir dargın bir barışık yaşadığı olaylı ilişkisiyle magazin gündemini uzun süre meşgul eden Gökhan Göz'ün yeni aşkı ortaya çıktı. Ünlü iş insanı sosyal medyada yaptığı paylaşımla oyuncu Sera Tokdemir'le ilişkisini duyurdu.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Tokdemir'in, bir süredir işadamı Gökhan Göz ile birlikte olduğu ortaya çıktı. Göz, önceki akşam sevgilisiyle romantik bir akşam geçirdi.

Ünlü işadamı, 'Sera'm iyi ki varsın' notuyla Tokdemir'e verdiği çiçekleri sosyal medyada da paylaşıp aşkını ilan etti.

Ünlü oyuncu Sera Tokdemir de sevgilisinin çiçeklerini arka planda 'Sesinde Aşk Var' şarkısı ile paylaştı.

sere tokdemir

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