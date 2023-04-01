Gülşah Saraçoğlu'na küfürler yağdırıp aldatmıştı! Gökhan Göz'ün yeni aşkı ortaya çıktı

Modacı Gülşah Saraçoğlu ile bir dargın bir barışık yaşadığı olaylı ilişkisiyle magazin gündemini uzun süre meşgul eden Gökhan Göz'ün yeni aşkı ortaya çıktı. Ünlü iş insanı sosyal medyada yaptığı paylaşımla oyuncu Sera Tokdemir'le ilişkisini duyurdu.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Tokdemir'in, bir süredir işadamı Gökhan Göz ile birlikte olduğu ortaya çıktı. Göz, önceki akşam sevgilisiyle romantik bir akşam geçirdi.

Ünlü işadamı, 'Sera'm iyi ki varsın' notuyla Tokdemir'e verdiği çiçekleri sosyal medyada da paylaşıp aşkını ilan etti.

Ünlü oyuncu Sera Tokdemir de sevgilisinin çiçeklerini arka planda 'Sesinde Aşk Var' şarkısı ile paylaştı.





