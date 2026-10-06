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Müge Anlı Hamid'in babasını buldu! Hamid'in babası canlı yayında...

Müge Anlı'da babasını arayan Hamid'in annesi tutuklanmadan önceki ifadesinde gerçekleri anlattı. Hamid'in babası olduğunu düşündüğü kişinin adını veren Nihal Beyit'in ifadeleri sonrası babası bulundu. Hamid'in babası olduğu düşünülen kişi yayına bağlandı.

Müge Anlı Hamid'in babasını buldu! Hamid'in babası canlı yayında...

Müge Anlı İle Tatlı Sert'te biyolojik babası aranan Hamid'in annesi gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında Hamid'in annesi Nihal Beyit tutuklandı.

Müge Anlı geçtiğimiz gün canlı yayında "Hamid'in babası olarak İzmir dışında yaşayan birinin adını verdi. Bu kişi için 'sakallı Hamid' deniliyor, bulunması için çalışmalar sürüyor" demişti. Müge Anlı Hamid'in babasını buldu.

Müge Anlı Hamid in babasını buldu! Hamid in babası canlı yayında... 1

HAMİD'İN BABASINA DAİR DETAYLAR

Müge Anlı açıklamada "Hamid'in biyolojik babası olduğunu düşündüğü kişinin adını verdi. Fotoğraflar geldi gerçekten Hamid'e çok benziyor. Bu kişinin Nihal'ın teyze kızının komşusu olduğu söyleniyor" dedi.
Müge Anlı Hamid in babasını buldu! Hamid in babası canlı yayında... 2

Müge Anlı devamında ifadeye dair şunları söyledi:

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"Anne diyor ki o dönem kocamdan şiddet görüyordum bu kişiyle tanıştım diyor o kişinin adını veriyor. O kişi çağırılıyor o kişi de geliyor. O kişi beni bulmak istese Nihal bulurdu diyor. Alkollüyken Nihal ile tanıştığını söylüyor. Hamid annen son derece emin, DNA yapılana kadar bu kişiye de yurt dışına çıkış yasağı getirildi."
Müge Anlı Hamid in babasını buldu! Hamid in babası canlı yayında... 3

"İNŞALLAH BENDEN ÇIKAR"

Hamid'in babası olduğu söylenen kişi stüdyoya geldi. Stüdyoda nefesler kesildi. Canlı yayına bağlanan kişi "19 sene önce 1 veya 2 kere karşılaştık. Annesini hatırlama imkanım yok. Alkol masasında olan bir hataydı" dedi.

Müge Anlı Hamid in babasını buldu! Hamid in babası canlı yayında... 4

Hamid'in babası olduğu söylenen kişi "Arkadaşım kafa dağıtmak için beni yaşadığı kadının evine götürdü. Sonra tanıştık ve her şey gelişti. Şaşkınım ben de. Bu bir insan yavrusu bana söyleseydi koşa koşa giderdim. İnşallah benden çıkar da Hamid için yapmam gerekiyorsa yaparız" ifadelerini kullandı.

Hamid'in babası olduğu söylenen kişi 3 kızı olduğunu söyledi.

Müge Anlı "Hamid küçük kızınıza da benziyor" deyince baba "Evet benzettim ben de kendime ve kızıma" dedi.

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