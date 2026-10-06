Johnny Depp'ten sonra Hollywood'u terk etti! Amber Heard ortaya çıktı

Johnny Depp'in olaylı bir şekilde boşandığı eski eşi Amber Heard son haliyle gündeme geldi. Uzun süre davalarla boğuşan oyuncu Hollywood'u terk edip İspanya'ya yerleşti.

40 yaşındaki Amerikalı oyuncu, bir zamanlar Hollywood'un en çok aranan yıldızlarından biriydi.

Beş yaşındaki kızı Oonagh ile 17 aylık ikizleri Ocean ve Agnes ile birlikte bir hayat kuran oyuncu İspanya'da sakin bir aile hayatı sürdürüyor.

Heard, Madrid'deki gözlerden uzak yaşamından yaptığı yeni bir paylaşımda, ilk yarı maratonunu tamamladığını açıkladı. 21 kilometrelik yarışı tamamlamasının ardından çektiği fotoğrafları Instagram'da paylaşan Heard mutlu halleriyle beğeni topladı.

OLAYLI DAVA SÜRECİ

Olaylı dava sürecinde mahkeme iki tarafa da ceza verdi. Heard'ün Depp'e 10 milyon dolar tazminat ve 2018'de Washington Post için yazdığı makalede aktörü karaladığı için 350 bin dolar cezai tazminat ödemesine karar vermişti.



Johnny Depp'in ise kendisine karşı dava açan Amber Heard'e 2 milyon dolar ödemesi yönünde karar çıkmıştı. Heard eski eşine toplamda 8 milyon dolardan fazla ödeme yapmak zorunda kalsa da, yapılan anlaşmayla 1 milyon dolar vermişti.