Gülşah Saraçoğlu ve Deha Bilimler ile yasak aşk iddiasına Demet Akalın'dan yorum! "Hanım tarafı geçen sene uyardım"

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen modacı Gülşah Saraçoğlu, geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla birlikte Deha Bilimlier'i dinlemeye gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde Deha Bilimlier, sahneye davet ettiği Gülşah Saraçoğlu ile birlikte şarkı söyledi.

"GECEYİ BİRLİKTE GEÇİRDİLER"' İDDİASI

Program sonunda mekanı ayrı ayrı terk eden ikili Gülşah Saraçoğlu'nun evinde buluştu. Geceyi birlikte geçirdi. Bu yasak aşk magazin kulislerinde dilden dile yayıldı. Hatta Deha Bilimlier'in eşi Aslı Hanım'ın evi terk ettiği söylendi.

Gülşah Saraçoğlu ve Deha Bilimlier ayrı ayrı konuyla ilgili açıklamalarda bulundu ve tüm iddiaları reddetti ancak Saraçoğlu ile yakınlığı bilinen Demet Akalın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yakın arkadaşını yalanladı.



"GEÇEN SENE UYARMIŞTIM"

Yasak aşkın sorulduğu Demet Akalın, "İki tarafı da geçen sene uyarmıştım. Daha çok hanım tarafını uyardım." açıklamasıyla yasak aşk iddiasını doğruladı.



