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Gülse Birsel arşivden çıkardı! "Cem ile tesadüfen yan yana düşmüşüz"

02.05.2022 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü senarist ve oyuncu Gülse Birsel, üniversite mezuniyet töreninde tesadüfen Cem Yılmaz ile birlikte çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

Gülse Birsel arşivden çıkardı! "Cem ile tesadüfen yan yana düşmüşüz"

'Avrupa Yakası', 'Yalan Dünya' ve 'Jet Sosyete' gibi dizilere imzasını atan Gülse Birsel, yine üniversite yıllarını yad etti.

"CEM İLE TESADÜFEN YAN YANA DÜŞMÜŞÜZ"

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Birsel, diploma töreninde çekilen fotoğrafını 3,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı. Ünlü oyuncu, gönderisine şu notu düştü:

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Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde o yıl bilmeden mizah paneli yaşanmış... Cem ile okuldan hiç tanışmadan, tesadüfen yan yana düşmüşüz. Zaman yolcusuyum ve Cem Yılmaz'la selfie çektiriyorum gibi görünse de sadece genç birisiyim ve elimdeki galiba maytap... Vay be!

Birsel'in paylaşımı kısa sürede takipçilerinden 163 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

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Gülse Birsel
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