Gülse Birsel'den 'parti' uyarısı: 'Kötü çıkarsa haberiniz olsun'

Gülse Birsel, 'Avrupa Yakası' ve 'Yalan Dünya' isimleriyle düzenlenen partilerle ilgili bir bağlantısının olmadığını duyurdu.

"KÖTÜ ÇIKARSA HABERİNİZ OLSUN"

Birsel, Instagram hesabından yaptığı açıklamada "Son zamanlarda sık sık düzenlendiğini duyduğum 'Avrupa Yakası' ve 'Yalan Dünya' partileri bizim bilgimiz dışındadır. Kimlerin düzenlediğini bilmiyoruz. Kötü çıkarsa haberiniz olsun" ifadelerini kullandı.

Gülse Birsel 2004-2009 yılları arasında 'Avrupa Yakası' dizisinin, 2012-2014 yılları arasında da 'Yalan Dünya'nın senaryosunu yazdı, başrolünde oynadı.

"ÖZÜR DİLERİM"

Gülse Birsel geçen günlerde de 'Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği yönündeki iddiaları yalanlamıştı:

"Avrupa Yakası geri dönüyor' haberi palavra. Haberi uyduran bir de 'karakterler boşanmış mı, çocukları var mı, hangi oyuncular olacak, ne zaman sete giriyoruz' filan uzun uzun sallamış. Sabahtan beri sevinçle arayan eşe dosta yaşattığım hayal kırıklığı için özür dilerim."







