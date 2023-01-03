Gülse Birsel ekonomi yorumuyla tepki çekince sitem etti! "Espri açıklatmayın bari"

Gülse Birsel, Fatih Altaylı'nın programındaki 'Ekonomik olarak da çok parlak bir durumda değiliz, diyebiliyoruz sanırım' sözleri nedeniyle eleştirildi. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu Gülse Birsel, ekonomi hakkında konuşurken söyledikleriyle sosyal medyada tepki çekti.

Gülse Birsel o anlarda, 'Ekonomik olarak da çok parlak bir durumda değiliz, diyebiliyorum zannediyorum' diyor. Fatih Altaylı da 'Memleket ekonomisinden mi bahsediyorsun? Berbat bir haldeyiz, daha kötüsünü ben görmedim hayatımda' diyor.

"FATİH ALTAYLI YAŞÇA BÜYÜK..."

Gülse Birsel tepkilerin ardından açıklama yaparak, "'Çok parlak durumda değiliz' ironi. 'Diyebiliyoruz sanırım' hiçbir şey denemiyor ya, onun şakası. 'Doğrudur' Altaylı yaşça büyük, eski yılları da biliyordur demek. Ben yıllarca gazeteye bunları yazarken siz evinizden kedi videosu atıyordunuz tatlılar? Espri açıklatmayın bari" dedi.



