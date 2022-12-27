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Gülse Birsel Yılbaşı Gecesi filmi hangi gün, nereden izlenecek? Yılbaşı Gecesi filmi oyuncuları kimler? Kadro gümbür gümbür!

27.12.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gülse Birsel imzalı Yılbaşı Gecesi filminin galası yapıldı. Heyecanla beklenen filmin detayları da belli oldu. Başrolde filmin senaristi Gülse Birsel'in yer aldığı Yılbaşı Gecesi'nin kadrosu ise gümbür gümbür. Peki, Gülse Birsel Yılbaşı Gecesi filmi hangi gün, nereden izlenecek? Yılbaşı Gecesi filmi oyuncuları kimler? İşte tüm merak edilenler...

Gülse Birsel Yılbaşı Gecesi filmi hangi gün, nereden izlenecek? Yılbaşı Gecesi filmi oyuncuları kimler? Kadro gümbür gümbür!

Gülse Birsel'in kaleme aldığı Yılbaşı Gecesi filminin galası yapıldı. Birbirleriyle asla bir araya gelmemesi gereken insanların bir arada olduğu bir yılbaşı gecesinde yaşananları konu alan Yılbaşı Gecesi filminin yayın tarihi belli oldu. Peki, Gülse Birsel Yılbaşı Gecesi filmi hangi gün, nereden izlenecek? Yılbaşı Gecesi filmi oyuncuları kimler? İşte heyecanla beklenen film hakkında tüm detaylar...

Yılbaşı Gecesi filmi3

GÜLSE BİRSEL YILBAŞI GECESİ FİLMİ HANGİ GÜN, NEREDEN İZLENECEK?

Gülse Birsel imzalı ‘Yılbaşı Gecesi’ filmi 30 Aralık'ta Dijital yayın platformu Disney + Türkiye’de izleyicisinin karşısına çıkacak.

Yılbaşı Gecesi filmi2

YILBAŞI GECESİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Birsel’in eğlenceli kaleminin, Ozan Açıktan rejisi ile buluştuğu ‘Yılbaşı Gecesi’ filminin oyuncu kadrosunda; Alican Yücesoy, Alina Boz, Ayta Sözeri, Boran Kuzum, Büşra Pekin, Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Emir Benderlioğlu, Fatih Artman, Gülse Birsel, İrem Sak, Kubilay Tunçer, Nazmi Sinan Mıhçı, Serkan Keskin, Şebnem Bozoklu gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor.

Yılbaşı Gecesi filmi5

YILBAŞI GECESİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Günlerdir sevdikleriyle birlikte yılbaşı gecesini kutlamayı hayal ederken son anda ilan edilen sokağa çıkma yasağı Didem’in tüm hayallerinin yıkılmasına sebep olur. Ozan pandemi süreci boyunca eve hapsolmuş olan eşinin günlerdir özenerek hazırlandığı Yılbaşı Gecesi’ni kötü geçirmemesi adına, çareyi sitedeki komşularını kapı kapı gezerek partiye çağırmakta bulur.

Yılbaşı Gecesi filmi4

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