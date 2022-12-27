Gülse Birsel Yılbaşı Gecesi filmi hangi gün, nereden izlenecek? Yılbaşı Gecesi filmi oyuncuları kimler? Kadro gümbür gümbür!

Gülse Birsel'in kaleme aldığı Yılbaşı Gecesi filminin galası yapıldı. Birbirleriyle asla bir araya gelmemesi gereken insanların bir arada olduğu bir yılbaşı gecesinde yaşananları konu alan Yılbaşı Gecesi filminin yayın tarihi belli oldu. Peki, Gülse Birsel Yılbaşı Gecesi filmi hangi gün, nereden izlenecek? Yılbaşı Gecesi filmi oyuncuları kimler? İşte heyecanla beklenen film hakkında tüm detaylar...

GÜLSE BİRSEL YILBAŞI GECESİ FİLMİ HANGİ GÜN, NEREDEN İZLENECEK?

Gülse Birsel imzalı ‘Yılbaşı Gecesi’ filmi 30 Aralık'ta Dijital yayın platformu Disney + Türkiye’de izleyicisinin karşısına çıkacak.

YILBAŞI GECESİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Birsel’in eğlenceli kaleminin, Ozan Açıktan rejisi ile buluştuğu ‘Yılbaşı Gecesi’ filminin oyuncu kadrosunda; Alican Yücesoy, Alina Boz, Ayta Sözeri, Boran Kuzum, Büşra Pekin, Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Emir Benderlioğlu, Fatih Artman, Gülse Birsel, İrem Sak, Kubilay Tunçer, Nazmi Sinan Mıhçı, Serkan Keskin, Şebnem Bozoklu gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor.

YILBAŞI GECESİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Günlerdir sevdikleriyle birlikte yılbaşı gecesini kutlamayı hayal ederken son anda ilan edilen sokağa çıkma yasağı Didem’in tüm hayallerinin yıkılmasına sebep olur. Ozan pandemi süreci boyunca eve hapsolmuş olan eşinin günlerdir özenerek hazırlandığı Yılbaşı Gecesi’ni kötü geçirmemesi adına, çareyi sitedeki komşularını kapı kapı gezerek partiye çağırmakta bulur.





