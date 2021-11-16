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Gülse Birsel, yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafın hikayesini anlattı: Silivri’de soğuk bir gece...

16.11.2021 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vizyona girdiği 2017 yılına damga vuran senaryosunu Gülse Birsel’in yazdığı Aile Arasında filmiyle ilgili yeni bir fotoğraf ortaya çıktı. Gülse Birsel, fotoğrafla birlikte hikayesini de anlattı. Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu.

Gülse Birsel, yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafın hikayesini anlattı: Silivri’de soğuk bir gece...

Gösterime girdiği 2017 yılında büyük ses getiren Aile Arasında filmiyle ilgili filmin senaristi Gülse Birsel’den yıllar sonra bir itiraf geldi.

Ozan Açıktan’ın yönettiği Aile Arasında filminde Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Fatih Artman, Şevket Çoruh, Gülse Birsel, Derya Karadaş, Su Kutlu ve Ayta Sözeri’nin de aralarında bulunduğu pek çok ünlü isim yer almıştı.

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Gülse Birsel, Instagram hesabından filmin çekiminin yapıldığı yıllara ait, film ekibiyle birlikte bir fotoğrafını paylaşarak bir de itirafta bulundu.

ADANA’DA DEĞİL, SİLİVRİ’DE ÇEKİLDİ

İki ailenin komik hikayesinin anlatıldığı Aile Arasında filminin çekimlerinin bir kısmı Adana’da gerçekleştirilmişti. Ancak Gülse Birsel izleyicinin Adana’da gerçekleştiğini düşündüğü düğün sahnesinin Silivri’de çekildiğini yazarak yıllar sonra bir filmle ilgili itirafta bulunmuş oldu.

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Gülse Birsel, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına şunları yazdı; 2017 Ekim. Silivri’de #ailearasında düğün sahneleri çekimi ve feci soğuk bir gece. (Evet düğün sahnelerini Adana’da değil Silivri’de bir evde çekmiştik.) Dün yıllar sonra aynı parkayı giyip elimi cebime atınca bu fotoğrafı buldum. (Polaroid makina Derya’nındı ve fotoğrafları kimseye vermiyordu. Muhtemelen çalmışım ben bunu.)

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Gülse Birsel
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