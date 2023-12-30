Gülşen Bubikoğlu lüks yalısından paylaştı! "Yıllara meydan okuyor"

Ah Nerede, Gırgıriye, Alev Alev gibi filmleriyle hafızalata kazınan Gülşen Bubikoğlu, ekranlardan ve gözlerden uzak olsa da sosyal medyayı aktif kullanan bir isim.

Zaman zaman son haliyle zaman zaman Kanlıca'daki lüks yalısıyla adından söz ettiren Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından olan Gülşen Bubikoğlu yıllara meydan okuyan güzelliğiyle kendine hayran bırakıyor.

Son olarak "Kırmızı çiçekler de alındı. Pijama giyip tv kanallarında tur atacağız artık, 2023'ün sarsıntılı senesini kimse sevmedi. Umudum o ki yeni yıl ile bir sıçramayla dipten yukarılara doğru güzel bir çıkış yakalayabiliriz! Zor mu? Zor! Hepinize huzurlu, bollukla dolu mutlu bir yıl diliyorum" notuyla 2023'e veda eden Gülşen Bubikoğlu son haliyle yine beğeni topladı.



Gülşen Bubikoğlu'nun son halini görenler "Yıllar güzelliğinden hiçbir şey götüremedi", "Biraz photoshop var ama olsun" yorumlarında bulundu.





