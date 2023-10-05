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  4. Gülşen'in külot detaylı pantolonu rüküş bulundu! Bir bakan bir daha baktı

Gülşen'in külot detaylı pantolonu rüküş bulundu! Bir bakan bir daha baktı

05.10.2023 07:52 | Son Güncelleme:
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Son dönemde adından sıkça söz ettiren Gülşen sahne tarzıyla uzun süredir gündemde. Genellikle şık ama cesur seçimler yapan Gülşen bu sefer külot detaylı pantolonuyla rüküş bulundu.

Yoğun konser temposuna hız kesmeden devam eden Gülşen son günlerde İstiklal Marşı'nı okumasıyla adından söz ettirmişti. Şarkıcılığının yanında sahne kıyafetleriyle de sürekli gündem olan Gülşen yine adından söz ettirdi.

Gülşen'in son sahne kıyafeti bu sefer rüküş bulundu; normal şartlarda hem iltifat hem de eleştiri alan şarkıcı sosyal medyayı salladı.

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Üst tarafı küloda benzeyen pantolonun alt kısmı normal tasarımdaydı. Şarkıcı Gülşen'in bu ilginç tasarımdaki tarzı dile düştü.

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Gülşen'in tarzını görenler "Pantolonu çekmeyi unutmuş", "Ya Gülşen bu oldu mu şimdi?", "Evden aceleyle çıkmış gibi" yorumlarında bulundu.

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Yine kombiniyle dikkat çeken şarkıcının kalçasına çilek dövmesi yaptırdığı da ortaya çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Gülşen sahne kıyafetleri

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