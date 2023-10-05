Gülşen'in külot detaylı pantolonu rüküş bulundu! Bir bakan bir daha baktı

Yoğun konser temposuna hız kesmeden devam eden Gülşen son günlerde İstiklal Marşı'nı okumasıyla adından söz ettirmişti. Şarkıcılığının yanında sahne kıyafetleriyle de sürekli gündem olan Gülşen yine adından söz ettirdi.

Gülşen'in son sahne kıyafeti bu sefer rüküş bulundu; normal şartlarda hem iltifat hem de eleştiri alan şarkıcı sosyal medyayı salladı.

Üst tarafı küloda benzeyen pantolonun alt kısmı normal tasarımdaydı. Şarkıcı Gülşen'in bu ilginç tasarımdaki tarzı dile düştü.

Gülşen'in tarzını görenler "Pantolonu çekmeyi unutmuş", "Ya Gülşen bu oldu mu şimdi?", "Evden aceleyle çıkmış gibi" yorumlarında bulundu.



Yine kombiniyle dikkat çeken şarkıcının kalçasına çilek dövmesi yaptırdığı da ortaya çıktı.

