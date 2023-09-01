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Adidas mı Nike mı hangisi daha kaliteli? Koşu ayakkabısında tercihim ne olmalı? İşte cevaplar!

30.08.2023 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni bir koşu ayakkabısı almayı planlayan herkes eninde sonunda kendisini Adidas ve Nike karşılaştırması yaparken bulabilir. Koşu ayakkabısı denilince akla ilk gelen bu iki marka, birbirinden kaliteli ürünleriyle sizi her zaman memnun eder. Eğer siz de benzer bir kıyaslama hâlindeyseniz ve ne alacağınıza bir türlü karar veremiyorsanız objektif bir karşılaştırma ilginizi çekebilir. İşte detaylar!

Adidas mı Nike mı hangisi daha kaliteli? Koşu ayakkabısında tercihim ne olmalı? İşte cevaplar!

Koşu ayakkabıları hafif, esnek ve darbelere karşı dayanaklı yapılarıyla bilinir. Günlük kullanımda da rahatlıkları ve sağladıkları konfor sebebiyle sıklıkla tercih edilirler. Nike ve Adidas karşılaştırmaları koşu ayakkabısı sevenlerin en çok yaptığı kıyaslamalar arasında yer alır. Koşu ayakkabısı dünyasının bu iki dev markası hem özellik hem tasarım anlamında adeta birbiri ile yarışıyor. Eğer bir koşu ayakkabısı almayı planlıyor fakat ne alacağınıza bir türlü karar veremiyorsanız bu iki markanın kıyaslamaları ilginizi çekebilir. Gelin, ürünlere birlikte göz atalım.

Adidas RESPONSE Ayakkabı

Adidas mı Nike mı hangisi daha kaliteli? Koşu ayakkabısında tercihim ne olmalı? İşte cevaplar!

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Adidas RESPONSE Ayakkabı'nın teknik özellikleri

Adidas RESPONSE Ayakkabı, hem stiliyle hem özellikleriyle kullanıcıları kendisine çeken ürünler arasında yer alıyor. Ürün tasarım olarak Adidas ayakkabı modelleri için klasikleşmiş üç çizgi amblemiyle ön plana çıkıyor. Siyah, siyah-beyaz, beyaz-gri, gri ve beyaz olmak üzere altı farklı renk kombinasyonuyla sunuluyor. Sportif bir görünümü bulunan ayakkabı bağcık düzeniyle ayağı tamamen kavrıyor. Böylelikle hem spor yaparken hem aktif yaşam içerisinde ayakkabının ayaktan çıkmasını engelleyerek birçok sakatlanmanın önüne geçiyor. Ayakkabının gövdesinde ayağın daha iyi nefes almasını sağlamak adına file saya kullanılıyor. Bu da ayağın terlemesini önleyerek mantar gibi olumsuz durumların oluşmasını önlüyor. Ayakkabının bilek kısmında ise dolgun bir yapı dikkat çekiyor. Bu kısım bilek kısmının iyi kavranmasını sağladığı gibi ayakkabının daha konforlu olmasına da etki ediyor. Üst kısmında kullanılan kaliteli malzeme kadar tabanında kullanılan dolgu malzemeleri de ayakkabının konfor seviyesini artırıyor. Her adımda daha hızlı ve rahat olmanızı sağlamak adına yüksek düzeyde yastıklamalı taban ile üretiliyor. Topuk kısmında kullanılan fitcounter topuk koruyucu ile ayağın yerden aldığı darbe en aza indirilirken daha fazla adımda daha az yorulmanız amaçlanıyor. Adidas'ın dikkat çeken ürünlerden biri olan ayakkabı, içerisindeki kumaş astar sayesinde ayağı tam anlamıyla kavrıyor. Yüksek konfora sahip olan ayakkabı, hem parkurda hem arazide en iyi konforu sağlıyor. En az %50 oranında geri dönüştürülmüş malzeme kullanılarak üretiliyor. Bu sayede kullanıcılar için çevreci ve karbon ayak izi düşük bir ayakkabı seçeneği oluşturuyor. Ayakkabıyı satın alırken Adidas ayakkabı beden tablosuna ve Adidas ayakkabı ölçülerine dikkat ederek almak faydalı olabilir.

Birçok kullanıcı "adidas ayakkabı nasıl temizlenir?" diye merak ediyor. adidas ayakkabıları temizlerken çevre dostu deterjanlar kullanılması öneriliyor. Bu deterjandan az miktarda bir kova su içerisine ekledikten sonra, yumuşak bir bez yardımıyla ayakkabının belirgin lekelerinin temizlenmesi tavsiye ediliyor.

Adidas RESPONSE Ayakkabı'nın avantajları ve dezavantajları

  • Sürdürülebilir ürün özelliği ile karbon ayak izinizi düşürmenize yardımcı oluyor.

  • File saya kısmı nefes alarak ayağın terlemesini engelliyor.

  • Bağcıklı tasarım ayağı tam olarak sararak olası sakatlanmaların önüne geçiyor.

  • Bounce orta taban yerden gelen darbeleri emerek ayağa iyi bir sekme seviyesi sağlıyor. Böylelikle uzun mesafelerde daha az yorulmanızda etkili oluyor.

  • Renk çeşitleri oldukça kısıtlı olması nedeniyle birçok kişiye hitap etmeyebiliyor.

Adidas RESPONSE Ayakkabı'yı kullananların yorumları

Adidas ayakkabı incelemesinde en önemli konular arasında ayakkabı hakkında yorumlar ilk sıralarda yer alıyor. Adidas RESPONSE Ayakkabı aldığı olumlu yorumlarla ön plana çıkan ayakkabılardan biri. Birçok kullanıcı tarafından konfor ve malzeme kalitesi olarak olumlu puana sahip. Buna rağmen bazı kullanıcılar ayakkabının bir numara büyük alınması gerektiğini önerirken bazı kullanıcılar da bir kaç kullanımda ayakkabının esneyerek ayağa tam oturduğunu söylüyor.

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Nike Downshifter 12 Koşu Ayakkabısı

Adidas mı Nike mı hangisi daha kaliteli? Koşu ayakkabısında tercihim ne olmalı? İşte cevaplar!

Nike Downshifter 12 Koşu Ayakkabısı'nın teknik özellikleri

Nike ayakkabı incelemelerinin olmazsa olmaz modelleri arasında yer alan Nike Downshifter 12 Koşu Ayakkabısı, hem tasarım hem kalite anlamında ön plana çıkan ürünlerden biri. İncelemeye üst taraftan başlandığı takdirde ayakkabıda file ve hafif bir malzeme kullanıldığı görülüyor. Nefes alabilir yapısıyla ön plana çıkan bu kısım koşuculardan alınan geri dönüşler ile tasarlanıyor. Bu şekilde özel noktalara yerleştiriliyor ve sporcuların ihtiyacı olan serinliği ve ferahlığı tam olması gerektiği gibi sağlıyor. Ayakkabının ön kısmında yer alan parça ise iyi bir şekilde ayakkabının sabitlenmesini ve ayağı sarmasını sağlıyor. Ayakkabının bağcıklarla bir araya gelen ve orta kısmında yer alan bant ise gövdesinin daha sağlam durmasını sağlıyor. Taban kısmında da birçok yüksek teknoloji ürünü barındıran ayakkabı daha fazla konfor sağlamak adına orta taban boyunca yumuşak bir köpük malzeme ile üretiliyor. Yükseltilmiş tasarımlı tabanı daha hızlı ve yumuşak bir koşu deneyimi yaşamanıza yardımcı oluyor. Günlük yaşamda sürekli olarak ayakta duranlar içinde ekstra yastıklama sağlayan kısım ayağa gelen darbeleri de en aza indirerek daha uzun sürede, daha az yorulmanızı sağlıyor. Ayakkabının altında yer alan desenli kauçuk kısım ise dışa doğru olan kıvrımlı olukları ile her türlü yüzeyde etkili bir tutuşa sahip. İster ıslak ister kuru olsun her türlü zeminde tam performansla tutunma sağlamak mümkün. Ayakkabıyı alırken Nike ayakkabı ölçülerine ve ayakkabı beden tablosuna dikkat etmek gerekiyor.

"Nike ayakkabı nasıl temizlenir?" diye merak ediyorsanız markanın bu noktada size birkaç önerisi mevcut. Öncelikle ayakkabınızı kuru bir fırça ile fırçalamanız, üzerindeki tozları uzaklaştırmanız öneriliyor. Daha sonra bulaşık deterjanı ve karbonatı karıştırarak yumuşak bir temizleme sıvısı elde ediliyor. Bağcıkları bu sıvıya batırıp çıkarıp elde yıkamak, ayakkabının tamamını ise yine aynı sıvıya batırılmış fırça ile temizlemek öneriliyor. Son olarak ise uygun bir yere asarak kuruması sağlanması tavsiye ediliyor.

Nike Downshifter 12 Koşu Ayakkabısı'nın avantajları ve dezavantajları

  • Yol koşularında kullanmak için ideal modeller arasında yer alıyor.

  • Hızlı, hafif ve ayağa hava aldıran file saya kullanılıyor.

  • Yumuşak orta taban hızlı tepki sağlıyor.

  • Dayanıklı dış kauçuk taban mükemmel bir kavrayış sunuyor.

  • Ağırlığının %20'si dolayında geri dönüştürülmüş malzeme kullanılıyor. Bu rakam rakiplerine göre oldukça düşük bir seviyede.

Nike Downshifter 12 Koşu Ayakkabısı'nı kullananların yorumları

Nike ayakkabı önerisi arayanlara şiddetle tavsiye edilebilecek ürünlerden biri olan Nike Downshifter 12 Koşu Ayakkabısı yastıklama özelliği ile beğenilen ürünlerden biri. Birçok kullanıcıdan aldığı olumlu yorumlarla kendinden söz ettiren ayakkabı koşucular tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Bir kullanıcı sakatlığı nedeniyle iyi yastıklamaya sahip olmayan koşu ayakkabısı giydiğinde anında ağrı çektiğini fakat bu ayakkabıda hiçbir sıkıntı yaşamadığını söylüyor.

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1. Adidas CORERACER Koşu Ayakkabısı

Adidas mı Nike mı hangisi daha kaliteli? Koşu ayakkabısında tercihim ne olmalı? İşte cevaplar!

Adidas koşu ayakkabı modellerine bir alternatif arayanlar için ideal modellerden biri Adidas CORERACER Koşu Ayakkabısı olabilir. Markanın klasik görünümüne sahip olan ürün kumaş sayası ile rahat bir kullanım sağlıyor. Nefes alan yapısının yanında bağcıklı gövdesi sıkı ve güvenli bir kullanım sunuyor. Dar kalıp olarak üretilen ürünü satın almadan önce müşteri yorumlarına da göz atabilirsiniz.

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2. Nike Erkek Run Swift 2 Koşu Ayakkabısı

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Nike Erkek Run Swift 2 Koşu Ayakkabısı antrenmanlarınızda kullanabileceğiniz kaliteli koşu ayakkabı seçenekleri arasında yer alıyor. Nefes alan file malzeme ile ayağınızın antrenman sırasında terlemesini engelleyen ürün bu sayede uzun saatler boyunca rahat bir şekilde giymeyi sağlıyor. Üstün sönümleme özelliği ile bilinen ayakkabı asfalt gibi alanlarda sorunsuz bir şekilde kullanılabiliyor.

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