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Gülşen 'Ozan Çolakoğlu'nun tepkisi ne oldu?' sorusuna sert çıktı

12.03.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak single pozları ve sahne şovuyla sosyal medyada gündem olan Gülşen, eşi Ozan Çolakoğlu’nun tepkisi sorulunca "Ne tepkisi? Ben sadece konser veriyorum" yanıtını verdi.

Gülşen 'Ozan Çolakoğlu'nun tepkisi ne oldu?' sorusuna sert çıktı

Gülşen’in uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni şarkısı “Lolipop” dün yayınlandı. Ünlü popçunun single için çektirdiği fotoğraflar sosyal medyada gündem oldu.

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Gülşen’in son sahne programında bir arkadaşının kucağına oturduğu görüntüler de çok konuşuldu. Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Önceki akşam bir alışveriş merkezinde görüntülenen Gülşen’e sosyal medyadaki yorumlar soruldu.

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"KONUŞANLARA SORUN"

Gülşen, “Pozlarınız ve arkadaşınızın kucağına oturmanız çok konuşuldu. Neler söylemek istersiniz?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

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“Ben sadece konser veriyorum. Sonra başka konserler de vereceğim. Bana değil, bu olayları çok konuşanlara sorun.”

Şarkıcı, “Eşiniz Ozan Bey’in herhangi bir tepkisi oldu mu peki?” sorusu üzerine de şöyle dedi: “Ne tepkisi? Dediğim gibi ben sadece konser veriyorum ve böyle de devam edecek bu.”


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Ozan Çolakoğlu
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