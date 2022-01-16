Gülşen transparan giydi! Dansıyla sosyal medyayı ikiye böldü

Gülşen sahne kıyafetleri konuşuldukça sınırları daha da zorluyor. İzzet Yıldızhan'ın "Sahnede külot ve mayo da giymesinler" ya çıkışından sonra Gülşen öyle bir kıyafet giydi ki sosyal medya yıkıldı.

Gülşen bu sefer Cahide'de sahne aldı ve transparan tercih etti. İddialı tarzı sosyal medyayı ise ikiye böldü. Bazı takipçiler "Bu kadarı fazla derken bazıları ise kıyafetinin normal karşıladı.

Gülşen'in sosyal medyaya düşen oryantali de gündemdeydi. Kalça dansı öne çıkan Gülşen'e gelen yorumlardan bazıları şöyle:

İzzet Yıldızhan uyuyamaz artık.

Biraz abartmış sanki

Sesiyle öne çıksa artık

Yıkılıyor.

Anladığım kadarıyla konuşulsun diye yapıyor ama gerek yok yazık…

Kadının sahnesi bunu kaldırıyor