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  4. Gülşen transparan giydi! Dansıyla sosyal medyayı ikiye böldü

Gülşen transparan giydi! Dansıyla sosyal medyayı ikiye böldü

16.01.2022 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda sahne kostümleriyle konuşulan Gülşen yine çok iddialı bir seçim yaptı. Gülşen, Cahide'deki konserinde transparan kıyafetiyle dikkat çekti. Gülşen'in bu tarzı sosyal medyayı ikiye böldü.

Gülşen transparan giydi! Dansıyla sosyal medyayı ikiye böldü

Gülşen sahne kıyafetleri konuşuldukça sınırları daha da zorluyor. İzzet Yıldızhan'ın "Sahnede külot ve mayo da giymesinler" ya çıkışından sonra Gülşen öyle bir kıyafet giydi ki sosyal medya yıkıldı.

Gülşen bu sefer Cahide'de sahne aldı ve transparan tercih etti. İddialı tarzı sosyal medyayı ise ikiye böldü. Bazı takipçiler "Bu kadarı fazla derken bazıları ise kıyafetinin normal karşıladı.

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Gülşen'in sosyal medyaya düşen oryantali de gündemdeydi. Kalça dansı öne çıkan Gülşen'e gelen yorumlardan bazıları şöyle:

  • İzzet Yıldızhan uyuyamaz artık.
  • Biraz abartmış sanki
  • Sesiyle öne çıksa artık
  • Yıkılıyor.

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  • Anladığım kadarıyla konuşulsun diye yapıyor ama gerek yok yazık…
  • Kadının sahnesi bunu kaldırıyor

GÜŞLEN'İN SAHNEDEKİ DANSINI NASIL BULDUNUZ?

GÜŞLEN'İN SAHNEDEKİ DANSINI NASIL BULDUNUZ?
Sahne şov yeridir, normal
Abartıya kaçmış
Ne yapsa yakışıyor
Sesiyle öne çıkmalı

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Anahtar Kelimeler:
İzzet Yıldızhan
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