Gülseren Ceylan, Mehmet Ali Erbil'in aldığı 180 bin liralık yüzüğü neden vermedi?

Kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile evlilik hazırlıkları yapan Mehmet Ali Erbil sevgilisini bir kalemde sildi.

"Son zamanlarda istekleri bitmiyordu. Ev, araba, pırlantalar istiyordu. Zaten kredi kartım ondaydı ama yine de para hırsı ağır bastı" diyen Erbil genç kadının giderken 180 bin lira değerinde tek taş yüzüğü de geri vermediğini söyledi.

İkinci Sayfa'da ise konuya dair konuşan sunucular "Kız hatıra kalsın diye almış yüzüğü, öyle demiş. Baktıkça Mehmet Ali'yi hatırlayacak. Oh 2 ayda yüzüğü kaptım diyecek" yorumunda bulundu.

Fatih Ürek ise "Mehmet Ali yaş tahtaya basmaz, böyle şeylere izin vermemesi gerekiyor. Bu ortamlara girmemesi gerekiyor. Sana yüzük taksınlar" dedi.





