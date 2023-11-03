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Gülseren Ceylan, Mehmet Ali Erbil'in aldığı 180 bin liralık yüzüğü neden vermedi?

03.11.2023 12:14 | Son Güncelleme:
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Mehmet Ali Erbil kendisinden 40 yaş küçük 26 yaşındaki genç aşkı Gülseren Ceylan'dan ayrıldı. Evlilik teklifinden kısa süre sonra gelen ayrılık haberinde iade edilmeyen 180 bin liralık yüzük gündem oldu. Genç kadın yüzüğü neden vermediğini bakın nasıl açıkladı.

Gülseren Ceylan, Mehmet Ali Erbil'in aldığı 180 bin liralık yüzüğü neden vermedi?

Kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile evlilik hazırlıkları yapan Mehmet Ali Erbil sevgilisini bir kalemde sildi.

"Son zamanlarda istekleri bitmiyordu. Ev, araba, pırlantalar istiyordu. Zaten kredi kartım ondaydı ama yine de para hırsı ağır bastı" diyen Erbil genç kadının giderken 180 bin lira değerinde tek taş yüzüğü de geri vermediğini söyledi.

Ekran Alıntısı

İkinci Sayfa'da ise konuya dair konuşan sunucular "Kız hatıra kalsın diye almış yüzüğü, öyle demiş. Baktıkça Mehmet Ali'yi hatırlayacak. Oh 2 ayda yüzüğü kaptım diyecek" yorumunda bulundu.

Fatih Ürek ise "Mehmet Ali yaş tahtaya basmaz, böyle şeylere izin vermemesi gerekiyor. Bu ortamlara girmemesi gerekiyor. Sana yüzük taksınlar" dedi.

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