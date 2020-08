Gültak, Torosların zirvesindeki Yörüklerle bir araya geldi

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, kış aylarında Akdeniz’in farklı bölgelerinde yaşayan, yaz mevsiminde de hayvanlarıyla birlikte Torosların yaklaşık 3 bin metrelik zirvesine göç edip burada konaklayan Yörükleri ziyaret etti.

Mayıs ayı içinde Toroslar mevkine göç edip eylül ayı sonuna dek buralarda yaşayan, Huzurkent, Burhan, Esenli, Civanyaylağı, Nacarlı ve çevre mahallelerden Yörük vatandaşlarla obalarında bir araya gelen Gültak’a, başkan yardımcıları da eşlik etti. Yörük vatandaşların yoğun ilgisi ve sevgi gösterisi ile karşılanan Gültak, ziyaretinde kepenek giyip koyun ağılına girdi, bir süre eşek sırtında yolculuk yaptı. Kuyudan su çeken, kucağına aldığı bir oğlağı seven Başkan Gültak, girdiği bir ağılda, Yörük bir anne ile birlikte keçiden süt sağarak bu işteki maharetini de gösterdi.

Yörük sofrasına konuk olan ve etrafını saran Yörüklerle sohbet eden Gültak, içme ve hayvansal sulama sorunu, liselerde okuyan çocuklarının ulaşımı ve yurt sorunu, cami olarak kullandıkları yapının tadilatı ile cep telefonlarının çekmemesi gibi konularda Yörüklerin anlattığı talepleri not ettirdi, sorunların hükümet ve bakanlıklar nezdinde çözümü için elinden geleni yapacağını ifade etti.

“Yörüklerimiz, zor şartlar altında çok güzel şeyler başarıyor”

Sıcak ve samimi karşılamaları nedeniyle Yörüklere teşekkür ederek, Türkiye’nin bir tarım ve hayvancılık ülkesi olduğunun altını çizen Gültak, “Eğer bizler tarım ve hayvancılığa önem vermez isek sıkıntılar yaşarız. O nedenle biz bugün buradayız. Zor şartlarda gerçekten büyük işler başarıyorlar. Üreticilerimizin her zaman yanındayız. Dile getirilen sorunlar için Toroslar Tarım İlçe Müdürümüzle görüşeceğim” dedi.

“Yörüklerimizin sorunlarını bakanımıza ileteceğim”

Başkan Gültak, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın da Yörüklerle ilgili projeleri olduğunu kaydederek, “İnşallah bu projeleri salı günü Tarım Bakanımız ile görüşeceğim. Mersin’in abisi Lütfi Elvan Bakanımız ve Valimiz ile birlikte ikinci etap imar planlarını da görüşeceğiz Ankara’da. Tabi oraya gitmişken, burada göç eden Yörük vatandaşlarımızın sorunlarını da bizzat Bakanımıza ileteceğim ve ricacı olacağım. Bu ayrıca bizim bir kültürümüz, bu kültürümüzü yaşatmamız ve geleceğe taşımamız gerekiyor” diye konuştu.

“Başkanımızı burada ağırlamak bizleri mutlu etti”

Arslanköy Mera Birliği Başkanı Hasan Dudaklı da yaptığı açıklamada, ziyareti nedeniyle Başkan Mustafa Gültak’a teşekkür etti. Dudaklı, “Başkanımız buralara kadar gelerek bizim misafirimiz oldu. Tabi bizim çözebildiğimiz sorunlarımız vardı ama çözemediğimiz sorunlarımızı da Başkanımıza bizzat ilettik. Başkanımızı burada ağırlamak bizleri çok mutlu etti. Yörüklerimiz adına, bizlere gösterdiği duyarlılığı için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Torosların yüksek eteklerinde gerçekleşen buluşmada Yörük vatandaşlara ayrıca, korona virüs tedbirleri kapsamında maske ve dezenfektanın yanı sıra, güneşten korunmaları için de şapkalar dağıtıldı.